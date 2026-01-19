Logo
Čović-Plenković: Saradnja na evropskim reformama i energetskoj diverzifikaciji

SRNA

19.01.2026

16:29

Foto: SRNA

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović danas je u Zagrebu razgovarao sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem o saradnji dvije zemlje, sa naglaskom na evropske reforme i energetsku diverzifikaciju BiH.

Posebna pažnja je posvećena prioritetima daljeg djelovanja, uz isticanje snažnog angažmana u zaštiti prava i interesa Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH, kao i projektima koji se uz podršku Vlade Hrvatske sprovode u BiH, posebno na planu privrednih inicijativa, kao i infrastrukturnih, zdravstvenih i obrazovnih ulaganja, saopšteno je iz Kabineta zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda.

Čović je izrazio zahvalnost za kontinuiranu podršku Vlade Hrvatske u naporima za ubrzanje evropskog puta BiH.

On je naglasio da Hrvati u BiH nastavljaju predano raditi na očuvanju političke stabilnosti, ubrzanju reformi i ostvarivanju konačne zaštite prava i interesa hrvatskog naroda u skladu sa Ustavom BiH, pri čemu saradnja sa Hrvatskom ima ključnu ulogu u osiguravanju legitimnog političkog predstavljanja.

Čović je istakao značaj nastavka razvoja privredne saradnje i strateških projekata koji doprinose stabilnosti i napretku stanovnika BiH, te posebno naglasio projekat Južne gasne interkonekcije kao strateški interes.

Plenković je istakao kontinuirano zalaganje hrvatske Vlade za kvalitetniji položaj hrvatskog naroda u BiH, kao i za evropski put BiH.

On je naglasio potrebu ubrzanja reformi i izmjena izbornog zakonodavstva radi osiguravanja ravnopravnosti sva tri konstitutivna naroda u BiH.

Plenković je potvrdio predanost saradnji na strateškim projektima i ulaganjima u energetiku, saobraćajnu povezanost i prekogranične inicijative koje doprinose dugoročnoj stabilnosti i privrednom razvoju BiH.

On je rekao da Vlada Hrvatske nastavlja podržavati realizaciju strateškog projekta Južne gasne interkonekcije, navedeno je u saopštenju.

Andrej Plenković

Dragan Čović

