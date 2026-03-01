Logo
Nema šta nema: On je najbogatiji kralj na svijetu, posjeduje čak 38 privatnih aviona

01.03.2026

15:55

Нема шта нема: Он је најбогатији краљ на свијету, посједује чак 38 приватних авиона

Najbogatiji monarh na svijetu, s procijenjenom neto vrijednošću između 30 i 70 milijardi dolara, kontroliše preko 17.000 ugovora o najmu nekretnina samo u Bangkoku i 40.000 širom zemlje.

Posjeduje 38 privatnih aviona, 300 automobila i 52 pozlaćena broda.

Ključni detalji o bogatstvu kralja Mahe Vajiralongkorna:

Portfolio nekretnina: Kralj kontroliše otprilike 6.560 hektara zemlje u Tajlandu, sa 17.000 nekretnina u Bangkoku, uključujući poslovne zgrade, hotele i odmarališta, što generira značajan prihod od najma, kako prenosi Mirror.

Upravljanje imovinom: Ima direktnu kontrolu nad Crown Property Bureau koji upravlja njegovim ogromnim portfeljem zemljišta, nekretnina i investicija.

Investicije: Posjeduje značajan udio u Siam Commercial Bank (blizu 23%) i Siam Cement Group (33%), koje su među najvećim finansijskim i industrijskim kompanijama u Tajlandu.

Напад-аеродром Дубаи

Svijet

Gore Dubai i Abu Dabi: Ima mrtvih i ranjenih u napadu na aerodrome u UAE

Ekstravagantni način života: Njegova imovina uključuje flotu od 38 privatnih aviona i helikoptera, preko 300 luksuznih automobila i 52 pozlaćena broda koji se koriste za ceremonije.

Dragocjenosti: Posjeduje ogromnu kolekciju nakita, uključujući i Zlatni jubilarni dijamant od 545,67 karata.

Dok neki izvještaji mogu ukazivati na saudijsku kraljevsku porodicu kao najbogatiju, više izvora potvrđuje da je kralj Maha najbogatiji pojedinačni monarh, prenosi N1.

