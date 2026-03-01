Nema šta nema: On je najbogatiji kralj na svijetu, posjeduje čak 38 privatnih aviona

01.03.2026
Najbogatiji monarh na svijetu, s procijenjenom neto vrijednošću između 30 i 70 milijardi dolara, kontroliše preko 17.000 ugovora o najmu nekretnina samo u Bangkoku i 40.000 širom zemlje.
Posjeduje 38 privatnih aviona, 300 automobila i 52 pozlaćena broda.
Portfolio nekretnina: Kralj kontroliše otprilike 6.560 hektara zemlje u Tajlandu, sa 17.000 nekretnina u Bangkoku, uključujući poslovne zgrade, hotele i odmarališta, što generira značajan prihod od najma, kako prenosi Mirror.
Upravljanje imovinom: Ima direktnu kontrolu nad Crown Property Bureau koji upravlja njegovim ogromnim portfeljem zemljišta, nekretnina i investicija.
Investicije: Posjeduje značajan udio u Siam Commercial Bank (blizu 23%) i Siam Cement Group (33%), koje su među najvećim finansijskim i industrijskim kompanijama u Tajlandu.
Gore Dubai i Abu Dabi: Ima mrtvih i ranjenih u napadu na aerodrome u UAE
Ekstravagantni način života: Njegova imovina uključuje flotu od 38 privatnih aviona i helikoptera, preko 300 luksuznih automobila i 52 pozlaćena broda koji se koriste za ceremonije.
Dragocjenosti: Posjeduje ogromnu kolekciju nakita, uključujući i Zlatni jubilarni dijamant od 545,67 karata.
Dok neki izvještaji mogu ukazivati na saudijsku kraljevsku porodicu kao najbogatiju, više izvora potvrđuje da je kralj Maha najbogatiji pojedinačni monarh, prenosi N1.
30 min0
42 min0
43 min0
43 min0
