U pucnjavi ubijene tri osobe, 17 povrijeđenih

U pucnjavi u Ostinu, u američkoj državi Teksas, ubijene su tri osobe, a 17 lica je povrijeđeno, saopštio je šef službe hitne pomoći Robert Lukric.

"Imali smo ukupno 17 pacijenata na licu mjesta. Četrnaest je prevezeno u bolnicu. Troje je proglašeno mrtvim na licu mjesta", rekao je Lukric.

Policija je objavila da su njeni pripadnici tokom intervencije pucali i usmrtili napadača, koji je jedna od tri žrtve.

U saopštenju se navodi da se pucnjava desila u "najživljoj gradskoj zoni sa barovima i restoranima".