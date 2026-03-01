Logo
U pucnjavi ubijene tri osobe, 17 povrijeđenih

SRNA

01.03.2026

15:40

У пуцњави убијене три особе, 17 повријеђених
Foto: pexels

U pucnjavi u Ostinu, u američkoj državi Teksas, ubijene su tri osobe, a 17 lica je povrijeđeno, saopštio je šef službe hitne pomoći Robert Lukric.

"Imali smo ukupno 17 pacijenata na licu mjesta. Četrnaest je prevezeno u bolnicu. Troje je proglašeno mrtvim na licu mjesta", rekao je Lukric.

Тротинет

Region

Električne trotinete od sada mogu da voze samo stariji od 15 godina

Policija je objavila da su njeni pripadnici tokom intervencije pucali i usmrtili napadača, koji je jedna od tri žrtve.

U saopštenju se navodi da se pucnjava desila u "najživljoj gradskoj zoni sa barovima i restoranima".

