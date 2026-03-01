U pucnjavi ubijene tri osobe, 17 povrijeđenih

Izvor:
SRNA
01.03.2026
15:40
Komentari:0
U pucnjavi u Ostinu, u američkoj državi Teksas, ubijene su tri osobe, a 17 lica je povrijeđeno, saopštio je šef službe hitne pomoći Robert Lukric.
"Imali smo ukupno 17 pacijenata na licu mjesta. Četrnaest je prevezeno u bolnicu. Troje je proglašeno mrtvim na licu mjesta", rekao je Lukric.
Region
Električne trotinete od sada mogu da voze samo stariji od 15 godina
Policija je objavila da su njeni pripadnici tokom intervencije pucali i usmrtili napadača, koji je jedna od tri žrtve.
U saopštenju se navodi da se pucnjava desila u "najživljoj gradskoj zoni sa barovima i restoranima".
Scena
58 min0
Scena
59 min0
Svijet
1 h0
Savjeti
1 h0
Najnovije
Najčitanije
16
16
16
13
16
12
16
06
15
57
Trenutno na programu