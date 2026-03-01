Logo
Ramštajn sa Temua, al' bolji od naših narikača: Reakcije Hrvata na srpsku Lavinu

ATV

01.03.2026

15:26

0
Бенд Лавина, побједник Песме за Евровизију
Foto: TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ

Lavina je pobjednik srpskog nacionalnog izbora Pesma za Evroviziju sa najvećim brojem glasova žirija i publike.

Jutro nakon pobjede, osvanule su prve reakcije – dok na društvenim mrežama svi čestitaju pobjednicima, tzv. Kosovo piše da je najvažnije da Zejna nije pobijedila, tačnije da “Srbi nisu smjeli da pošalju njenu pjesmu” na Eurosong.

Kada je riječ o komšijama, hrvatski portal "Indeks" je nakon objave teksta o pobjednicima PZE, zatrpan komentarima.

Jedni ih hvale, drugi pišu da je dobro zamišljeno, ali ipak nešto nedostaje, dok treći porede Lavinu sa Markom Bošnjakom, ali i Ramštajnom – sa Temua.

Pogledajte neke od komentara:

"Imaju i komšije svog Marka Božnjaka", "Ovi su izmislili svijet za ove hrvatske narikače koje pjevaju o izmišljenim istorijskim detaljima u drugoj državi", "Metalci i ljubavna balada, srpski Maneskin", "Sačuvaj me Bože", ali i "Ramštajn sa Temua".

Poslušajte i pjesmu kojom se Hrvatska ove godine takmiči na Pjesmi Evrovizije - koju je napisala naša Zorja Pajić:

(Mondo)

Grupa Lavina

Evrovizija

Цеца Ражнатовић

Scena

Ceca otkrila da se čuje sa porodicom Ivice Dačića, evo u kakvom je sad stanju

55 min

0
Ana Nikolić pjevačica

Scena

Ana Nikolić: Uvijek sam imala keca iz vladanja

2 h

0
Бенд Лавина представник Србије на Евровизији 2026. године

Scena

Ovo je djevojka frontmena benda Lavina

6 h

0

