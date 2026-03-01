Ramštajn sa Temua, al' bolji od naših narikača: Reakcije Hrvata na srpsku Lavinu

Lavina je pobjednik srpskog nacionalnog izbora Pesma za Evroviziju sa najvećim brojem glasova žirija i publike.

Jutro nakon pobjede, osvanule su prve reakcije – dok na društvenim mrežama svi čestitaju pobjednicima, tzv. Kosovo piše da je najvažnije da Zejna nije pobijedila, tačnije da “Srbi nisu smjeli da pošalju njenu pjesmu” na Eurosong.

Kada je riječ o komšijama, hrvatski portal "Indeks" je nakon objave teksta o pobjednicima PZE, zatrpan komentarima.

Jedni ih hvale, drugi pišu da je dobro zamišljeno, ali ipak nešto nedostaje, dok treći porede Lavinu sa Markom Bošnjakom, ali i Ramštajnom – sa Temua.

Pogledajte neke od komentara:

"Imaju i komšije svog Marka Božnjaka", "Ovi su izmislili svijet za ove hrvatske narikače koje pjevaju o izmišljenim istorijskim detaljima u drugoj državi", "Metalci i ljubavna balada, srpski Maneskin", "Sačuvaj me Bože", ali i "Ramštajn sa Temua".

Poslušajte i pjesmu kojom se Hrvatska ove godine takmiči na Pjesmi Evrovizije - koju je napisala naša Zorja Pajić:

(Mondo)