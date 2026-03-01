Gore Dubai i Abu Dabi: Ima mrtvih i ranjenih u napadu na aerodrome u UAE

Poginula je jedna osoba, a 11 je povrijeđeno na aerodromima u Dubaiju i Abu Dabiju u iranskim napadima izvedenim širom Bliskog istoka kao odgovor na masovni i kontinuirani napad SAD-a i Izraela na Iran.

Iran je koristio balističke rakete i dronove za napade velikih razmjera na američke saveznike i imovinu širom regiona Persijskog zaliva i najavljuje još snažniji odgovor – nakon što su u tekućoj američko-izraelskoj vazdušnoj ofanzivi, pokrenutoj u subotu ujutru, ubijeni vrhovni vjerski vođa Irana i drugi visoki iranski zvaničnici, prenosi Bi-bi-si.

Vlasti u Abu Dabiju potvrdile su da je presretnut dron koji je ciljao Međunarodni aerodrom Zajed (AUH), što je dovelo do "pada krhotina koje su usmrtile jednu osobu, a ranile sedam".

Međunarodni aerodrom u Dubaiju, najprometniji na svijetu po putničkom saobraćaju, oštećen je u incidentu u kojem su povrijeđene četiri osobe, prenosi Blic.

Hiljade letova su prizemljene u pravcu i sa Bliskog istoka, što je izazvalo jedan od najozbiljnijih poremećaja globalnog putovanja od pandemije kovida.

Svijet U napadima ubijen i Mahmud Ahmadinedžad

Katar, Bahrein, Jordan i Kuvajt, zemlje u kojima postoje američke vojne baze, saopštili su da su presreli neprijateljske rakete, navodeći da su krhotine uništenih projektila prouzrokovale veliku štetu. Ostaci i krhotine pogođenih raketa izazvali su požar u luci Džebel Ali u UAE, devetoj najprometnijoj na svijetu.