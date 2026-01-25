Dodik u Izraelu: Imamo slične probleme, mnogi iz "Islamske države" su se vratili u BiH

Došli smo u Izrael da održimo sastanak s našim važnim partnerima, predsjednikom i premijerom Izraela, ministrima u vladi, ministrom inostranih poslova i da budem gost njihovog parlamenta, gdje će mi biti uručena medalja, koja se dodjeljuje strancima u najvišem rangu, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je poručio da posjetom Srpska i Izrael potvrđuju prijateljstvo, koje je nesporno i koje traje godinama.

"Razgovaraćemo o trenutnim situacijama, u kojima potvrđujemo naše prijateljstvo, koje je nesporno i koje traje godinama. Mi smatramo da Izrael, zemlja i jevrejski narod imaju pravo na svoju slobodu, na svoju državu, imaju pravo na odgovor, prema onome što ugrožava njihovu slobodu", rekao je Dodik.

Istakao je da je Izrael prošao kroz teška vremena i podsjetio da se 7. oktobra, desio teroristički čin, u kojem je ubijeno 1.400 pretežno mladih ljudi i da se u tome pokazao sav zločin koji želi i koji provodi Hamas, prije svega, gdje nisu bila pošteđeni ni žena, ni djeca, ni starci, ni bilo koji civil.

"Najobičniji ljudi koji su radili na poljima su bili ubijani, a ono što smo mogli i treba da pamtimo jeste, da se na jednom koncertu, gdje su se okupili pretežno mladi ljudi, njih preko 500 ubijeno na samom licu mjesta. Oni nisu mogli da prepoznaju da se radi o napadu i to je ostavilo u meni snažan utisak koji, naravno, determiniše i druga moja politička razmišljanja o tome", rekao je Dodik.

Naveo je da je Izrael država koja se bori za svoju slobodu i ona ima pravo na to.

"I mi razumijemo tu vrstu priče jer je na neki način neprijatelj gotovo identičan. Ekstreman, političkog islamom motivisani, i pokušava da uredi društvo samo onako kako oni misle da treba, a na tom prostoru nema mjesta za druge i drugačije. To je nešto što smo i mi gledali, onda kada su nam dovodili razne mudžahedine iz čitavog svijeta. A i sada ne trebamo biti neoprezni, jer u BiH, pogotovo u muslimanskim zajednicama, postoje mnogi koji su bili u Islamskoj državi, a sada su se vratili u BiH. Mi moramo o tome da vodimo računa", rekao je Dodik.

Istakao je da će u Izraelu razgovarati o svim oblicima saradnje.

"Prije svega, razmjeni bezbjednosti i drugih podataka. Izrael je lider u toj bezbjednosnoj tehnici, razgovaraćemo o nekim mogućnostima da neke stvari primijenimo i kod nas. U svakom slučaju, raduje me da sam danas ovdje, i da ću već sutra imati sastanak sa predsjednikom, a u srijedu sa premijerom."

Naveo je da između nas i Izraela postoji veliki stepen razumijevanja.

"Mi ostajemo privrženici politike slobodnog Izraela, i slobodno funkcionisanje države, u kojoj će Jevreji urediti svoju državu, onako kako on misli da treba. Želim da moje sagovornike upoznam i sa situacijom u Srpskoj. Nama je nametnut okov koji se zove BiH, ona nije željena za nas", rekao je Dodik.

Poručio je da je ona postavljena tako da su globalne elite, htjele da eliminišu Republiku Srpsku, srpski narod i hrišćanstvo u cjelini na tom prostoru, kako bi ojačali na podmukao način muslimansku komponentu BiH, i stvorili nemogućim za život za hrišćane na tim prostorima.

"Mislim da ima mnogo elemenata da potvrdim to stanovište i u svakom slučaju, mislim da ću naići na razumijevanje. Ovdje se radi o prijateljima. Naravno, oni imaju dosta izazova, ali nam u ovom trenutku treba razumijevanje, podrška. Mi smatramo da naprosto dijelimo iste vrijednosti savremenog svijeta. To je država za narod, narod koji je slobodan i narod koji to bezuslovno postavlja kao glavni cilja, da zna da bez države nema slobode", rekao je Dodik.