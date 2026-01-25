Trišić Babić i Dodik stigli u Izrael, planirani sastanci sa najvišim zvaničnicima

V.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik stigli su u Izrael, gdje će se tokom posjete sastati sa najvišim izraelskim zvaničnicima.

Na poziv izraelskog Ministarstva za dijasporu, u ponedjeljak, 26. januara, Dodik će prisustvovati konferenciji posvećenoj borbi protiv antisemitizna, ali će se, kako je navedeno, sresti i sa mnogim ljudima iz jevrejskog i demokratskog svijeta, koji će biti učesnici ove konferencije.

Dodiku će u četvrtak, 29. januara, biti dodijeljena nagrada izraelskog parlamenta za ostvarenu saradnju.