Trišić Babić i Dodik stigli u Izrael, planirani sastanci sa najvišim zvaničnicima

Izvor:
RTRS
25.01.2026
16:08
Komentari:3
V.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik stigli su u Izrael, gdje će se tokom posjete sastati sa najvišim izraelskim zvaničnicima.
Na poziv izraelskog Ministarstva za dijasporu, u ponedjeljak, 26. januara, Dodik će prisustvovati konferenciji posvećenoj borbi protiv antisemitizna, ali će se, kako je navedeno, sresti i sa mnogim ljudima iz jevrejskog i demokratskog svijeta, koji će biti učesnici ove konferencije.
Dodiku će u četvrtak, 29. januara, biti dodijeljena nagrada izraelskog parlamenta za ostvarenu saradnju.
Republika Srpska
6 h0
Republika Srpska
1 d10
Republika Srpska
1 d15
Republika Srpska
2 d26
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h4
Republika Srpska
5 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu