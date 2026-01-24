Logo
Kalabuhov: Rusija i Srpska pobijediće u borbi za očuvanje svojih tradicionalnih vrijednosti

SRNA

24.01.2026

Foto: ATV

Ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov izjavio je da se Ruska Federacija i Republika Srpska bore za očuvanje svojih tradicionalnih vrijednosti i da je uvjeren da će pobijediti zahvaljujući saradnji, prijateljstvu i razumijevanju.

"Kada pogledamo šta nam se dešava kada je riječ o specijalnoj vojnoj operaciji i ono što se dešava u Republici Srpskoj nakon svih ovih sudskih odluka, to je naša bitka i nemam sumnje da ćemo sigurno zajedno pobijediti", rekao je Kalabuhov.

Ako želimo da branimo naše vrijednosti, interese i ljude, kaže Kalabuhov, moramo biti jaki.

"Nadam se da će ovo biti godina naših pobjeda u Ruskoj Federaciji, Republici Srpskoj i Srbiji", rekao je Kalabuhov na godišnjoj skupštini ruske organizacije Imperatorsko pravoslavno palestinsko društvo, Odjeljenje za BiH, koja se održava u manastiru Osovica kod Srpca.

On je izrazio zahvalnost ovom odjeljenju na svemu što čini za razvoj veza sa Ruskom Federacijom i ruskim narodom.

"Želimo da uspostavimo najbliže veze između ljudi, zato što to je garancija naših odnosa ne samo danas, već i u budućnosti", rekao je Kalabuhov.

Osim svečane ceremonije primanja novih članova, na godišnjoj skupštini Imperatorskog pravoslavnog palestinskog društva, Odjeljenja za BiH predstavljene su i programske aktivnosti ovog društva koje će biti realizovane u predstojećoj godini.

Rukovodilac Odjeljenja za BiH sveštenik Miladin Mitrović istakao je da ovo udruženje daje aktivni doprinos očuvanju nacionalnih interesa srpskog naroda i duhovno-kulturnog nasleđa pravoslavne vjere.

On je naveo da ovo udruženje stavlja akcenat na organizaciji naučnih, kulturnih i prosvjetiteljskih događaja koji su od važnoga značaja za srpski narod i društvenu zajednicu.

Godišnjoj skupštini prisustvovao je i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.

Imperatorsko pravoslavno palestinsko društvo je ruska organizacija koja je osnovana 1882. godine. Posvećena je naučnoj palestinologiji, hodočašću i humanitarnoj pomoći pravoslavnim hrišćanima na Bliskom istoku.

Danas društvo aktivno djeluje kroz ogranke, uključujući Republiku Srpsku, njegujući veze između Ruske pravoslavne crkve i pravoslavnih naroda. Matični centar ove ruske organizacije nalazi se u Moskvi.

