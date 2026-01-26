19. saziv: Konstitutivna sjednica nove Vlade Republike Srpske

Izvor:
ATV
26.01.2026
07:11
Komentari:0
Nova Vlada Republike Srpske održaće u Banjaluci konstitutivnu sjednicu.
Vlada Republike Srpske, koju vodi premijer Savo Minić, izabrana je na posebnoj sjednici Narodne skupštine u nedjelju, 18. januara.
Ovo je 19. saziv Vlade Republike Srpske.
Društvo
16 h12
Banja Luka
16 h0
Region
21 h0
BiH
1 d4
Republika Srpska
11 h1
Republika Srpska
13 h1
Republika Srpska
15 h1
Republika Srpska
16 h10
Najnovije
Najčitanije
08
35
08
32
08
31
08
22
08
14
Trenutno na programu