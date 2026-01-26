Logo
19. saziv: Konstitutivna sjednica nove Vlade Republike Srpske

Izvor:

ATV

26.01.2026

07:11

19. сазив: Kонститутивна сједница нове Владе Републике Српске
Foto: ATV

Nova Vlada Republike Srpske održaće u Banjaluci konstitutivnu sjednicu.

Vlada Republike Srpske, koju vodi premijer Savo Minić, izabrana je na posebnoj sjednici Narodne skupštine u nedjelju, 18. januara.

Ovo je 19. saziv Vlade Republike Srpske.

Tagovi:

Vlada Republike Srpske

Banjaluka

Savo Minić

