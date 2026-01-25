Agencija za agrarna plaćanja objavila: Koliko su pojedini mljekari dobili iz budžeta?

Tvrdnje dijela rukovodstva Udruženja mljekara o navodnoj ugroženosti sektora ne odgovaraju činjenicama, saopštili su iz Agencija za agrarna plaćanja Republike Srpske.

Navode da je prema zvaničnim podacima Agencije za agrarna plaćanja, mljekarski sektor u periodu 2020–2024. godine iz agrarnog budžeta dobio više od 265 miliona KM, što predstavlja preko 40 odsto ukupnih sredstava. Samo u 2025. godini, mljekarima je namijenjeno 72 miliona KM od ukupno 180 miliona agrarnog budžeta.

Istovremeno, podaci pokazuju da su upravo čelnici Udruženja mljekara među najvećim korisnicima podsticaja.

"Predsjednik udruženja Milorad Arsenić je u posljednjih pet godina dobio 2,4 miliona KM, što je u prosjeku oko 40.000 KM mjesečno ili više od 1.300 KM dnevno. Predsjednik Skupštine udruženja Anto Šipovac dobio je 2,6 miliona KM, odnosno oko 43.000 KM mjesečno i približno 1.400 KM dnevno, dok je bivši predsjednik Vladimir Usorac iz budžeta dobio 1,7 miliona KM, što je oko 28.000 KM mjesečno ili više od 900 KM dnevno", navode iz Agencije.

Naglašavaju da je mljekarstvo najpodržaniji sektor poljoprivrede u Republici Srpskoj, sa više od 45 različitih mjera podrške, uključujući premije, podršku po grlu, kapitalne investicije, gorivo i mehanizaciju.

Uz to, Vlada Republike Srpske je u posljednjih pet godina uložila skoro 195 miliona KM u modernizaciju poljoprivrede, uključujući nabavku traktora, priključaka i uvođenje savremenih tehnologija u farmama.

"Ostajemo otvoreni za dijalog sa svim proizvođačima, ali nećemo dozvoliti da se javnost dovodi u zabludu netačnim i selektivno predstavljenim podacima", poručuju Agencija za agrarna plaćanja Srpske.