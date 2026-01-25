Logo
Large banner

Agencija za agrarna plaćanja objavila: Koliko su pojedini mljekari dobili iz budžeta?

25.01.2026

15:53

Komentari:

0
Агенција за аграрна плаћања објавила: Колико су поједини мљекари добили из буџета?
Foto: ATV

Tvrdnje dijela rukovodstva Udruženja mljekara o navodnoj ugroženosti sektora ne odgovaraju činjenicama, saopštili su iz Agencija za agrarna plaćanja Republike Srpske.

Navode da je prema zvaničnim podacima Agencije za agrarna plaćanja, mljekarski sektor u periodu 2020–2024. godine iz agrarnog budžeta dobio više od 265 miliona KM, što predstavlja preko 40 odsto ukupnih sredstava. Samo u 2025. godini, mljekarima je namijenjeno 72 miliona KM od ukupno 180 miliona agrarnog budžeta.

Istovremeno, podaci pokazuju da su upravo čelnici Udruženja mljekara među najvećim korisnicima podsticaja.

"Predsjednik udruženja Milorad Arsenić je u posljednjih pet godina dobio 2,4 miliona KM, što je u prosjeku oko 40.000 KM mjesečno ili više od 1.300 KM dnevno. Predsjednik Skupštine udruženja Anto Šipovac dobio je 2,6 miliona KM, odnosno oko 43.000 KM mjesečno i približno 1.400 KM dnevno, dok je bivši predsjednik Vladimir Usorac iz budžeta dobio 1,7 miliona KM, što je oko 28.000 KM mjesečno ili više od 900 KM dnevno", navode iz Agencije.

Naglašavaju da je mljekarstvo najpodržaniji sektor poljoprivrede u Republici Srpskoj, sa više od 45 različitih mjera podrške, uključujući premije, podršku po grlu, kapitalne investicije, gorivo i mehanizaciju.

Uz to, Vlada Republike Srpske je u posljednjih pet godina uložila skoro 195 miliona KM u modernizaciju poljoprivrede, uključujući nabavku traktora, priključaka i uvođenje savremenih tehnologija u farmama.

"Ostajemo otvoreni za dijalog sa svim proizvođačima, ali nećemo dozvoliti da se javnost dovodi u zabludu netačnim i selektivno predstavljenim podacima", poručuju Agencija za agrarna plaćanja Srpske.

Podijeli:

Tagovi:

mljekari

Vlada Republike Srpske

Agencija za agrarna plaćanja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Минић: Понашање мљекара отишло превише у политику

Republika Srpska

Minić: Ponašanje mljekara otišlo previše u politiku

21 h

10
Министарство пољопривреде о проблемима мљекара

Republika Srpska

Ministarstvo poljoprivrede o problemima mljekara

1 d

8
Минић одговорио мљекарима: Ултиматум упућен путем медија није захтјев за разговор

Društvo

Minić odgovorio mljekarima: Ultimatum upućen putem medija nije zahtjev za razgovor

1 d

0
Мљекари најавили протестну вожњу трактора пред Владом

Društvo

Mljekari najavili protestnu vožnju traktora pred Vladom

2 d

0

Više iz rubrike

Убијен вук добој

Društvo

Lovci u akciji: Odstrijeljen vuk u naselju Lipac

1 h

0
Ево гдје радар најчешће "хвата" у Српској

Društvo

Evo gdje radar najčešće "hvata" u Srpskoj

1 h

0
Вјетар "прочистио" загађен ваздух

Društvo

Vjetar "pročistio" zagađen vazduh

1 h

0
Чуда манастира Озрен, мали Леон проговорио

Društvo

Mali Leon progovorio nakon posjete Ostrogu: Njegovoj majci muslimanske vjeroispovijesti se javilo u snu!

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

32

Oštra poruka Orbana Zelenskom

16

21

Dodik: Pozvan sam na Molitveni doručak u Ameriku

16

18

Meta pravi zaokret: Šta planiraju?

16

08

Trišić Babić i Dodik stigli u Izrael, planirani sastanci sa najvišim zvaničnicima

16

02

Jeziva tragedija: Automobil završio u Neretvi, poginuo muškarac

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner