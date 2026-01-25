Logo
Large banner

Vjetar "pročistio" zagađen vazduh

Izvor:

SRNA

25.01.2026

14:58

Komentari:

0
Вјетар "прочистио" загађен ваздух
Foto: ATV

Na području Sarajeva poboljšan je kvalitet vazduha, te je ukinuta epizoda "upozorenje", koju je kantonalna Vlada proglasila u četvrtak, 22. januara.

Jak vjetar, uz izostanak temperaturne inverzije, omogućio je disperziju prethodno nakupljenih zagađujućih materija.

Očekuju se dodatno jačanje vjetra i padavine, što bi trebalo da doprinese smanjenju nivoa polutanata i potpunom čišćenju vazduha u sarajevskoj kotlini, saopšteno je iz resornog kantonalnog ministarstva.

Podijeli:

Tagovi:

Zagađen vazduh u Banjaluci

zagađenje

Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Борац уписао и другу побједу у Анталији

Fudbal

Borac upisao i drugu pobjedu u Antaliji

1 h

0
Саша Везенков се потукао на утакмици, противник га с леђа гурнуо у конструкцију коша!

Košarka

Saša Vezenkov se potukao na utakmici, protivnik ga s leđa gurnuo u konstrukciju koša!

2 h

0
Дара Бубамара напустила Звезде Гранда: “Сви сте ви фолиранти”

Scena

Dara Bubamara napustila Zvezde Granda: “Svi ste vi foliranti”

2 h

0
Хапшење Николаса Мадура

Svijet

Rusija insistira na oslobađanju Madura

2 h

0

Više iz rubrike

Чуда манастира Озрен, мали Леон проговорио

Društvo

Mali Leon progovorio nakon posjete Ostrogu: Njegovoj majci muslimanske vjeroispovijesti se javilo u snu!

2 h

0
Двије кћерке и мајка поријеклом из Турске данас су се крстиле у једном од требињских храмова.

Društvo

Dvije kćerke i majka iz Turske Boga našle u Trebinju: Od danas su Jelisaveta, Marija i Ana

4 h

2
Мјерење водостаја ријеке

Društvo

Crveni alarm: Srpska na oprezu zbog obilnih kiša i snijega

7 h

0
Загађен ваздух у Бањалуци

Društvo

Vazduh najgori u Banjaluci, označen kao "opasan"

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

32

Oštra poruka Orbana Zelenskom

16

21

Dodik: Pozvan sam na Molitveni doručak u Ameriku

16

18

Meta pravi zaokret: Šta planiraju?

16

08

Trišić Babić i Dodik stigli u Izrael, planirani sastanci sa najvišim zvaničnicima

16

02

Jeziva tragedija: Automobil završio u Neretvi, poginuo muškarac

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner