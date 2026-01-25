Vjetar "pročistio" zagađen vazduh

Izvor:
SRNA
25.01.2026
14:58
Na području Sarajeva poboljšan je kvalitet vazduha, te je ukinuta epizoda "upozorenje", koju je kantonalna Vlada proglasila u četvrtak, 22. januara.
Jak vjetar, uz izostanak temperaturne inverzije, omogućio je disperziju prethodno nakupljenih zagađujućih materija.
Očekuju se dodatno jačanje vjetra i padavine, što bi trebalo da doprinese smanjenju nivoa polutanata i potpunom čišćenju vazduha u sarajevskoj kotlini, saopšteno je iz resornog kantonalnog ministarstva.
