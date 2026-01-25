Dvije kćerke i majka iz Turske Boga našle u Trebinju: Od danas su Jelisaveta, Marija i Ana

Dvije kćerke i majka porijeklom iz Turske danas su se krstile u jednom od trebinjskih hramova.

Stigle su iz Istanbula, zavoljele Trebinje i pravoslavlje pa za njih nije bilo dileme. Svojim turskim imenima su dodale biblijska imena po svom izboru Jelisaveta, Marija i Ana.

Sada se zovu, Ana Merve Derya, Marija Aise Nulia, Jelisaveta Rejhan.

Kako su ispričale ranije su čitale hrišćansku literaturu.

U Trebinju su prvi put boravile prošle godine zbog poslovnih obaveza njihovog oca, a sada su tu došle turistički jer im se ovaj grad dopao. Tu su već nekolike sedmica i biće do 15. Februara.

Odlučile su da se krste u Hramu Svetih Arhangela u trebinjskom naselju Hrupjela. Krstio ih je otac Velimir Kovač a kuma je bila Jadranka Popić.

Krštenje je bilo liturgijsko, sveštenik Velimir Kovač je na jevanđeljskoj besjedi istakao, da je crkva ikona carstva nebeskoga, a da u carstvu nebeskom nema razlike između onoga ko je Srbin i onoga ko je iz Turske.

"Treba da se trudimo da budemo novi ljudi u Hristu. I krštenje je početak tog novog života, a ovo je za našu liturgijsku zajednicu radost jer su odlučile da se krste baš kod nas, gdje već nekoliko sedmica dolaze na Svete liturgije",istakao je sveštenik Kovač.

Jelisaveta, Marija i Ana danas su se po prvi put i pričestile.