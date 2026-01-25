Logo
Large banner

Peulić za ATV: Sutra u 12 sati, 17 miliona stanovnika će se suočiti sa poremećajem načina snabdijevanja

Izvor:

ATV

25.01.2026

21:16

Komentari:

0
Пеулић за АТВ: Сутра у 12 сати, 17 милиона становника ће се суочити са поремећајем начина снабдијевања
Foto: ATV

Sutra u 12 sati 17 miliona stanovnika će se suočiti sa poremećajem načina snabdijevanja, rekao je za ATV Velibor Peulić glavni koordinator Konzorijuma Logistika BiH.

"Sutra u 12:00, negdje 17 miliona stanovnika, suočiće se sa poremećajem načina snabdijevanja. Da li će i na koji način Evropska komisija ostati nijema pi svojim pitanjima, vidjećemo", kaže Velibor Peulić glavni koordinator Konzorijuma Logistika BiH.

Peulić pojašnjava da Evropska komisija još uvijek nema odgovorno pitanje za problem ljudi sa Balkana. Analiza govori da je u proteklih godinu dana bilo preko 100 deportacija, a isto toliko i zatvorskih dana za vozače koji su obavljali svoj posao.

"Ako vi ulazite pomoću EES sistema, označite samo da je to profesionalni vozač i mi smo taj problem riješili", naglašava Peulić i dodaje da će svi robni tokovi od Makedonije pa sve do rijeke Une biti blokirani.

Podijeli:

Tagovi:

Velibor Peulić

prevoznici

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Подршка превозницима за сваки законом дозвољени облик протеста

BiH

Podrška prevoznicima za svaki zakonom dozvoljeni oblik protesta

3 d

0
Све стаје 26. јануара: Возачи камиона најавили блокаду 14 граничних прелаза према ЕУ

Ekonomija

Sve staje 26. januara: Vozači kamiona najavili blokadu 14 graničnih prelaza prema EU

1 sedm

0
"Превозници трпе огромне губитке због граничног прелаза у Градишци"

Društvo

"Prevoznici trpe ogromne gubitke zbog graničnog prelaza u Gradišci"

1 sedm

1
Да ли ће поскупјети јавни градски превоз у Бањалуци?

Banja Luka

Da li će poskupjeti javni gradski prevoz u Banjaluci?

4 sedm

1

Više iz rubrike

Да ли ће бити забрањено пушење у затвореном?

Republika Srpska

Da li će biti zabranjeno pušenje u zatvorenom?

5 h

1
Цвијановић: Сигурна сам да ће и ова посјета Израелу допринијети јачању наших односа

Republika Srpska

Cvijanović: Sigurna sam da će i ova posjeta Izraelu doprinijeti jačanju naših odnosa

7 h

1
Милорад Додик и Ана Тришић Бабић у Израелу

Republika Srpska

Trišić Babić i Dodik stigli u Izrael, planirani sastanci sa najvišim zvaničnicima

8 h

7
"Аутопутеви Српске" одговорили Кресојевићу: "Свјесно и злонамјерно обмануо јавност"

Republika Srpska

"Autoputevi Srpske" odgovorili Kresojeviću: "Svjesno i zlonamjerno obmanuo javnost"

9 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

14

Dušan Mandić proglašen za MVP finala

22

10

Kiša i jak vjetar napravili puno problema: Ulice pod vodom, oborena stabla; Ekipe na terenu

21

59

Centralne vijesti ATV-a, 25.01.2026.

21

59

"Igrali smo protiv svih, i protiv sudija!" Milan Glušac poslije evropske titule srpskih vaterpolista

21

53

Dodik čestitao zlato vaterpolistima: Republika Srpska se raduje s vama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner