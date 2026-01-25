Logo
Direktor FBI o ubistvu muškarca u Mineapolisu: "Ne možete da nosite vatreno oružje na protest"

25.01.2026

21:12

21:12

Кеш Пател, директор ФБИ
Foto: Tanjug / AP

Direktor FBI Keš Patel obratio se predstavnicima medija povodom ubistva muškarca Aleksa Pretija (37) u Mineapolisu u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tenzije se ne smiruju širom Sjedinjenih Država, protesti su eskalirali u mnogim saveznim državama, a Preti je govorio o ponašanju Pretija prije nego što su ga okružili, oborili i upucali agenti ICE (Služba za carinu i imigraciju).

"Ne možete da donesete vatreno oružje sa više šaržera na bilo kakav protest. Toliko je jednostavno. Ne možete da kršite zakon i da podstičete nasilje", započeo je Preti.

Novinari su ga potom upitali o dokazima za njegove tvrdnje. Zvaničan stav Bijele kuće, ICE i FBI jeste da je Preti navodno htio da upotrebi pištolj protiv ICE agenata.

"To ću ostaviti istražiteljima i tužiocima... Ne želim da komentarišem dokaze", dodao je Preti, prenosi britanski list "Gardijan".

Da podsjetimo, administracija američkog predsjednika Donalda Trampa je osudila ponašanje Pretija i brani agente ICE argumentima da je riječ o samoodbrani. Brojni svjedoci koji su prisustvovali ubistvu tvrde da Preti nije izazivao agente i da nije potegao pištolj na njih.

Nakon ubistva Aleksa Pretija, izbili su masovni protesti u Mineapolisu. Otkazana je i NBA utakmica Minesote i Golden Stejt Voriorsa, a u međuvremenu su se protesti proširili u mnoge savezne države.

