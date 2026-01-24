Logo
Federalni agenti "vjeruju" da su ubili državljanina SAD

Федерални агенти "вјерују" да су убили држављанина САД
Šef policije Mineapolisa Brajan O'Hara rekao saopštio je na konferenciji za novinare da je muškarac koga je jutros ubio federalni agent bio 37-godišnji stanovnik Mineapolisa za koga policija "vjeruje" da je državljanin SAD, prenosi CNN.

O'Hara rekao je da je osoba koja je ubijena iz vatrenog oružja bila zakoniti vlasnik oružja sa dozvolom za nošenje. On je takođe rekao da su saobraćajne kazne jedini prethodni prekršaji zakona koji su tom čovjeku izrečeni.

Минеаполис

Svijet

Objavljen uznemirujući snimak: Federalni agenti ponovo upucali osobu u Minesoti

Prethodno je zvaničnik američke savezne države Minesota potvrdio da je muškarac koga su danas upucali federalni agenti američke Službe za imigraciju i carine (ICE) u Mineapolisu preminuo. Ministarstvo za unutrašnju bezbjednost podijelilo je fotografiju, kako se navodi, pištolja koji je pripadao osumnjičenom koji je danas ranjen, prenosi NBC njuz.

Portparol Ministarstva unutrašnje bezbjednosti (DHS) je u saopštenju rekao da je muškarac navodno prijetio agentima vatrenim oružjem.

