Jovanovićima Njemačka davala pomoć, oni živjeli u luksuzu i trgovali maloljetnicama!

24.01.2026

20:54

Јовановићима Њемачка давала помоћ, они живјели у луксузу и трговали малољетницама!
Foto: Pixabay

Pet članova srpskog kriminalni klana Jovanović suočava se sa teškim optužbama pred njemačkim sudom, a svakodnevno u javnost izlaze šokantni detalji ovog slučaja. Prema optužnici, decenijama su živjeli u Kelnu od socijalne pomoći njemačke države, a istovremeno su vodili monstruozan sistem trgovine maloljetnim djevojčicama i prisiljavli ih da kradu kako bi "otplaćivale" brakove.

Na optuženičkoj klupi pojavili su Leonardo, njegova majka Jagoda (46), tetka Jadranka (44), djed Draško (68) i baka Bisa (68). Tužilaštvo ih tereti za trgovinu ljudima, formiranje kriminalne organizacije, prevaru i pomaganje u teškim banditskim krađama.

Келн

Svijet

Državljanin BiH trebao biti deportovan iz Njemačke 2003. Danas prima 7300€ pomoći

Porodica Jovanović u Njemačkoj je još od 1985. godine, ali su, kako navode istražitelji, živjeli daleko od zakona. Iako su zvanično bili socijalni slučajevi, realnost je bila potpuno drugačija, prenose srpski mediji.

Država im plaćala kiriju, oni živjeli u luksuzu

Istražitelji su utvrdili da su Jovanoviči živjeli u velikoj porodičnoj kući u Kelnu, procijenjene vrijednosti oko 625.000 evra, dok su u isto vrijeme primali socijalnu pomoć. Kuća je formalno bila u vlasništvu ćerke vođe klana, jedine koja je bila prijavljena kao zaposlena.

болница-пацијент

Svijet

Nijemci daju stotine miliona evra za primjenu vještačke inteligencije u zdravstvu

Ona je iznajmljivala nekretninu ostalim članovima porodice, roditeljima, sestri, sestrinom sinu i njegovoj supruzi, a pošto su oni primali socijalnu pomoć, kiriju im je faktički plaćala njemačka država.

- Tokom racije 2020. godine policija je u vili pronašla luksuzne automobile vrijedne oko 500.000 evra, „Roleks“ satove,skupocjeni nakit, kao i 17.000 evra u gotovini sakrivenih u čarapi - pišu nemački mediji.

Kupovali djevojčice

Najpotresniji dio optužnice odnosi se na sudbinu Romine S, koja je imala svega 16 godina kada ju je, prema navodima tužilaštva, sopstveni otac prodao klanu za 85.000 evra, predstavljajući je kao "dobrog lopova".

MUP RS

Hronika

Horor kod Banjaluke: Otac hapšen zbog obljube kćerki, pritvorena i majka

U porodičnoj vili Jovanovića istražitelji su pronašli jeziv dokument pod nazivom "bračna obaveza", koji detaljno reguliše prodaju djevojčica. U njemu se navode cijena, kapara, ali i morbidni uslovi - djevojka mora biti nevina i potpuno pokorna svekru i svekrvi, a u suprotnom "kupac" ima pravo da raskine dogovor.

Po dolasku u vilu klana, Romini su oduzeti pasoš i telefon, a kuću nije smjela da napušta bez pratnje. Udata je za Leonarda, unuka vođe klana Draška, i ubrzo je rodila dvoje djece.

Prema optužnici, klan je jdecu koristio kao sredstvo ucjene, dok je Romina bila primorana da učestvuje u krađama širom Njemačke kako bi "otplaćivala" brak. Dug koji joj je nametnut iznosio je čak 100.000 evra.

