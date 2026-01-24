Logo
Large banner

Grčka: Zaplijenjeno skoro 180 kilograma droge

Izvor:

SRNA

24.01.2026

20:28

Komentari:

0
Грчка: Заплијењено скоро 180 килограма дроге
Foto: pixabay

Službenici grčke Obalske straže zaplijenili su skoro 180 kilograma droge u zapadnom lučkom gradu Patra i uhapsili dvojicu muškaraca, piše "Katimerini".

Droga je pronađena zahvaljujući službenim psima tokom pregleda kamiona nakon što je sišao sa trajekta koji je stigao iz Italije.

"U kabini kamiona pronađeno je 20 plastičnih paketa sa 23 kilograma kokaina. Naknadnim pretresom tovarnog prostora otkrivena su 163 paketa sa 133 kilograma kanabisa i još 20 paketa sa oko 22 kilograma kokaina", saopštila je Obalska straža.

živinice

Hronika

Teška saobraćajna nesreća u BiH: Osam osoba povrijeđeno

Dva muškarca od 41 i 49 godina uhapšena su u vezi sa ovim slučajem.

Zvaničnici su rekli da je 41-godišnjak priveden u zapadnom atinskom predgrađu Hajdari, gdje je otišao automobilom kako bi preuzeo dio zaplijenjene droge.

Pretresom kuće 49-godišnjaka u Halkutsiju, na sjevernoj obali Atike, pronađeni su električni elektrošoker, lovački nož, 13 pečata raznih grčkih i bugarskih kompanija, te laptop.

Podijeli:

Tagovi:

Grčka

zaplijenjena droga

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вријеђао новинарку на друштвеној мрежи па ухапшен

Region

Vrijeđao novinarku na društvenoj mreži pa uhapšen

3 h

0
У Приједору одржан Светосавски сабор пјесме с Косова и Метохије

Gradovi i opštine

U Prijedoru održan Svetosavski sabor pjesme s Kosova i Metohije

3 h

0
Протест Томпсонових присталица у Загребу: Дошли под прозор посланика која критикује усташтво

Region

Protest Tompsonovih pristalica u Zagrebu: Došli pod prozor poslanika koja kritikuje ustaštvo

3 h

1
Ски скокови

Ostali sportovi

Domen Prevc postao svjetski šampion u skijaškim letovima

3 h

0

Više iz rubrike

Захарова о украјинским нападима на медицинско особље: Варварски злочин Кијева у дану преговора

Svijet

Zaharova o ukrajinskim napadima na medicinsko osoblje: Varvarski zločin Kijeva u danu pregovora

4 h

0
Екипа хитне помоћи погинула у нападу дрона у Херсонској области

Svijet

Ekipa hitne pomoći poginula u napadu drona u Hersonskoj oblasti

4 h

0
Упуцана још једна особа у Минеаполису, упуцали је агенти ИЦЕ

Svijet

Objavljen uznemirujući snimak: Federalni agenti ponovo upucali osobu u Minesoti

4 h

0
Због пријетњи од америчког напада ирански врховни вођа се крије у подземном склоништу

Svijet

Zbog prijetnji od američkog napada iranski vrhovni vođa se krije u podzemnom skloništu

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

56

Novi snimak brutalnog ubistva u Mineapolisu: Evo što se dogodilo prije nego što su agenti zapucali

21

42

Naredni Đokovićev protivnik ima jaku vezu sa Srbijom, a Nole mu je uzor

21

36

Pronađena strankinja koja se izgubila u Gacku, auta još nema

21

28

U Egejskom moru pronađeno tijelo dječaka (4)

21

26

Princ se razvodi nakon 25 godina braka

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner