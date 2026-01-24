Grčka: Zaplijenjeno skoro 180 kilograma droge

Službenici grčke Obalske straže zaplijenili su skoro 180 kilograma droge u zapadnom lučkom gradu Patra i uhapsili dvojicu muškaraca, piše "Katimerini".

Droga je pronađena zahvaljujući službenim psima tokom pregleda kamiona nakon što je sišao sa trajekta koji je stigao iz Italije.

"U kabini kamiona pronađeno je 20 plastičnih paketa sa 23 kilograma kokaina. Naknadnim pretresom tovarnog prostora otkrivena su 163 paketa sa 133 kilograma kanabisa i još 20 paketa sa oko 22 kilograma kokaina", saopštila je Obalska straža.

Dva muškarca od 41 i 49 godina uhapšena su u vezi sa ovim slučajem.

Zvaničnici su rekli da je 41-godišnjak priveden u zapadnom atinskom predgrađu Hajdari, gdje je otišao automobilom kako bi preuzeo dio zaplijenjene droge.

Pretresom kuće 49-godišnjaka u Halkutsiju, na sjevernoj obali Atike, pronađeni su električni elektrošoker, lovački nož, 13 pečata raznih grčkih i bugarskih kompanija, te laptop.