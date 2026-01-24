Protest Tompsonovih pristalica u Zagrebu: Došli pod prozor poslanika koja kritikuje ustaštvo

U centru Zagreba danas je održan protest članova hrvatske desničarske stranke Autohtone hrvatske stranke prava (AHSP) ispred zgrade u kojoj živi poslanica opozicionog GLAS-a u hrvatskom parlamentu Anka Mrak Taritaš, a zbog njenog kritičkog stava prema ustaškoj ideologiji i pjevaču Marku Perkoviću Tompsonu koji je promoviše.

Prema pisanju hrvatskih medija desetak učesnika protesta je navelo da su se okupili zbog, "napada na hrvatske odbrambene snage (HOS), napada na pozdrav 'za dom spremni' na Tompsona i na Domovinski rat i Hrvatsku". Puštali su Tompsonovu pjesmu "Ako ne znaš što je bilo".

Stanari su s vrha zgrade polivali demonstrante vodom, a intervenisala je i policija, koja je blokirala ulicu i ušla u zgradu kako bi smirila situaciju, prenosi RT Balkan.

Mrak Taritaš je prije dva dana, kada je protest najavljen, istakla da u državi u kojoj vlast relativizuje ustaštvo, u kojoj poslanici parlamenta poručuje da je sama kriva što ima huškače pod prozorom, jer previše govori, obični građani na društvenim mrežama imaju snažan vjetar u leđa da u virtuelnom prostoru mogu da rade šta žele i da govor mržnje i prijetnje prolaze, podsjeća Tanjug.

- Organizuju protest jer se ne slažu s onim što govorim i s onima koji su se, kao ja, usprotivili istorijskom revizionizmu, relativizaciji ustaštva, korišćenju ustaških pozdrava i simbola. To nije politički aktivizam već, treba to jasno reći, zastrašivanje i maltretiranje - rekla je Mrak Taritaš.

Pripadnici AHSP okupili su se i 29. decembra ispred stana gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića, kako su rekli, u znak podrške Tompsonu, koji je prethodne večeri pozvao svoje fanove na svrgavanje zagrebačke vlasti.