Plenković poručio Milanoviću: Poziv Trampa dobio sam ja

Izvor:

B92

23.01.2026

17:13

Пленковић поручио Милановићу: Позив Трампа добио сам ја
Foto: Tanjug/Hina/Edvard Šušak

Predsednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković odgovorio je predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću, koji ga je ranije danas pozvao na konsultacije vezano za članstvo Hrvatske u Odboru za mir koji je inicirao američki predsjednik Donald Tramp.

On je poručio da je poziv upućen njemu kao predsjedniku Vlade Hrvatske.

"Mislim da je situacije ovdje malo obrnuta. Poziv Trampa dobio sam ja u svojstvu predsjednika Vlade. Taj je poziv stigao praktično u ponedjeljak. Juče je potpisan. Mi smo na nivou Vlade zatražili da Ministarstvo spoljnih poslova da prouči međunarodno - pravne aspekte tog dokumenta", rekao je Plenković.

Kad se, kazao je, to sve skupa prouči informisaćemo predsjednika Milanovića i dati mu relevantne informacije i analize pa ćemo u procesu koji slijediti razgovarati.

"Ovdje je Vlada ta koja vodi taj proces. Moramo sarađivati u oblikovanju i sprovođenju. Ovo jeste jedno od pitanja oko kojeg se slažem da treba konsultacije zato nismo ni preduzimali nikakve nagle poteze u smislu da dokument dobijete jedan dan, drugi dan povelju, treći priliku da ga potpišete", rekao je Plenković novinarima.

Dodao je da treba jedna vrsta političke odluke i procene koja zahtjeva određeno vrijeme.

Istovremeno, premijer se osvrnuo i na pismo lidera najuticajnije opozicione SDP Hajdaš Dončića.

"Oni spadaju u ekipu koja želi da Hrvatska kada su velika međunarodna pitanja bude ispod stola. Sada su se Dončić i Milanović našli kao veliki akteri koji će siguran sam naći bitnu nišu kako će ovaj Odbor doprinijeti obnovi Ukrajini. Milanović je valjda evropski šef države koji nije bio u Ukrajini", rekao je Plenković, koji je danas učestvovao u svečanosti otvaranja fabrike Končar - Transformatorski kotlovi.

Tag:

