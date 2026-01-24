Vrijeđao novinarku na društvenoj mreži pa uhapšen

Policija u Podgorici uhapsila je muškarca čiji su inicijali Č.R. (70) koji je na društvenoj mreži vrijeđao novinarku "Vijesti" Jelenu Jovanović, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Policajci su postupili po prijavi novinarke koju je ona kasno sinoć podnijela putem aplikacije "Virtuelna policijska stanica" da je Č.R. na društvenoj mreži na drzak i negativan način komentarisao njen novinarski rad, upućujući joj pritom i grube mizogine uvrede, piše u saopštenju.

Prema navodima policije, Č.R. je doveden u policijske prostorije, gd‌je je dao izjavu o okolnostima prijave.

Nadležni državni tužilac potvrdio je da se ove radnje kvalifikuju kao prekršaj i uhapšeni će u zakonskom roku biti priveden dežurnom sudiji Suda za prekršaje u Podgorici.