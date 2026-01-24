Logo
Vrijeđao novinarku na društvenoj mreži pa uhapšen

24.01.2026

20:03

Вријеђао новинарку на друштвеној мрежи па ухапшен

Policija u Podgorici uhapsila je muškarca čiji su inicijali Č.R. (70) koji je na društvenoj mreži vrijeđao novinarku "Vijesti" Jelenu Jovanović, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Policajci su postupili po prijavi novinarke koju je ona kasno sinoć podnijela putem aplikacije "Virtuelna policijska stanica" da je Č.R. na društvenoj mreži na drzak i negativan način komentarisao njen novinarski rad, upućujući joj pritom i grube mizogine uvrede, piše u saopštenju.

Prema navodima policije, Č.R. je doveden u policijske prostorije, gd‌je je dao izjavu o okolnostima prijave.

Nadležni državni tužilac potvrdio je da se ove radnje kvalifikuju kao prekršaj i uhapšeni će u zakonskom roku biti priveden dežurnom sudiji Suda za prekršaje u Podgorici.

Crna Gora

prijetnje

