Đoković saznao narednog rivala: Borba za polufinale

26.01.2026

07:17

Ђоковић сазнао наредног ривала: Борба за полуфинале
Foto: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Srpski teniser Novak Đoković bez borbe se plasirao u četvrtfinale Australijan opena pošto mu je zbog povrede predao mladi Jakub Menšik, dok smo u toku noći saznali ko će mu biti naredni rival.

Mnogi su videli novi duel sa Fricom, međutim Muzeti je odigrao bez greške i biće sledeći izazivač Đokoviću.

Lorenco Muzeti je za samo dva sata na terenu pobijedio Tejlora Frica (6:2, 7:5, 6:4), tako da će u srijedu igrati protiv Novaka Đokovića za mjesto u polufinalu Australijan opena.

Neće ovo biti nimalo lak duel za Đokovića, pošto je Muzeti dva od četiri meča do sada dobio bez izgubljenog seta. U prvom meču na turniru Kolinjon mu je predao 2:1, dok je protiv Mahača morao da igra pet setova, kada je skoro četiri i po sata proveo na terenu, pa bi upravo ta svježina mogla da bude prednost za Noleta.

Dobra vijest je i da su njih dvojica do sada odigrala 10 mečeva, a da je devet pripalo Đokoviću, uključujući posljednjih šest. Jedini koji je Muzeti dobio bio je na šljaci.

Ujedno, ko dobije ovaj meč, pod uslovom da Zverev ne uđe u finale Australijan opena, biće treći teniser svijeta od ponedjeljka, prenosi Mondo.

Kako sad izgleda put Novaka Đokovića?

Još tri pobjede dijele Novaka Đokovića od 25. grend slema i znamo da će zbog toga posebno da "zagrize", iako je jasno da će igrati tri najteža moguća meča na turniru.

Pogledajte kako izgleda žrijeb za Novaka:

1. kolo - Pedro Martinez (3:0)

2. kolo - Frančesko Maestreli (3:0)

3. kolo - Botik van de Zandshulp (3:0)

4. kolo - Jakub Menšik (predao)

Četvrtfinale - Lorenco Muzeti

Polufinale - Janik Siner, Ben Šelton, Kasper Rud

Finale - Karlos Alkaraz, Saša Zverev, De Minor

