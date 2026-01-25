Logo
Koje savjete je Iva Jović dobila od Novaka Đokovića

25.01.2026

16:58

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / Aaron Favila

Iva Jović (18), američka teniserka srpskog porijekla, plasirala se u četvrtfinale Australijan opena.

Jovićeva je deklasirala Juliju Putincevu sa 6:0, 6:1, dozvolivši joj samo jedan gem tokom meča koji je trajao samo 54 minuta.

Jović je ranije govorila o emocijama, savjetu Novaka Đokovića i planovima za naredni duel.

Na pitanje o ostvarivanju ciljeva koje je postavila početkom sezone, poput ulaska u drugu sedmicu grend slema ili pobjede nad igračicom iz top 10, teniserka je rekla:

"Sjajno je. Nikad ne znaš kako će godina da počne, naravno da sam imala nadu da dobro startujem i osvojim mnogo mečeva. Ali nikad ne znaš kada će sve da klikne. Zaista je lijepo već sada imati dobre rezultate, nadam se da ću nastaviti i pobijediti još", istakla je Iva.

Đoković savjetnik

Iva je otkrila i kako joj je nedavno savjet dao Novak Đoković.

"Zapravo sam juče pričala sa Novakom. Bilo je nevjerovatno. Dao mi je pažljive savjete za moju igru i nešto što mogu da primijenim u meču koji sam upravo odigrala. To je bila jedna od stvari o kojima sam razmišljala, jer kada Novak da savjet, zaista ga poslušaš", naglasila je Iva, prenosi B92.

Na pitanje o konkretnim savjetima, Jović je objasnila:

"Rekao je da pokušam da bolje otvorim teren, da ne žurim previše sa udarcima i da tražim više širine. Pokušala sam da to primijenim i ispalo je dobro. Nastaviću da slušam Novaka", poručila je Iva.

Srbija u krvi

Iva redovno posjećuje Srbiju.

"U Srbiju idem skoro svake godine. Posjećujem Beograd, gdje imam porodicu, i Leskovac, gdje imam dio porodice sa tatine strane. Trenutno mi je omiljeno mjesto Beogradska promenada, prelijepa je", rekla je Iva.

O susretu sa Novakom Đokovićem, koji je njen idol od malih nogu, rekla je da je bilo “ludo”.

"Takve susrete zamišljaš još od djetinjstva i često te realnost iznenadi – ali Novak je još ljubazniji i pažljiviji nego što izgleda na TV-u. Nevjerovatno je inteligentan i zaista želi da pomogne mladim igračima. Veoma sam zahvalna na njegovim savjetima. Nadam se da ću pričati s njim i u budućnosti", naglasila je Iva.

