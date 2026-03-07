Logo
Hapšenje u Banjaluci po Interpolovoj potjernici

Izvor:

RTRS

07.03.2026

10:57

Хапшење у Бањалуци по Интерполовој потјерници
Foto: Ustupljena fotografija

Policijski službenici Uprave za organizovani i teṣ̌ki kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uz asistenciju pripadnika Žandarmerije sinoć su na području grada Banjaluke, lišili su slobode lice P.G. iz Beograda za kojim je od strane Interpola Beograd raspisana međunarodna crvena potjernica zbog krivičnog djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga.

Tokom lišenja slobode i pretresa, kod lica je pronađena putna isprava BiH na "ukradeni" identitet državljana BiH.

policija hrvatska

Region

85-godišnjak pljačkao po Zagrebu

- Nakon završetka kriminalističke obrade, Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka biće proslijeđen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu falsifikovanje iz člana 347 KZ Republike Srpske, a lice će biti predato u dalju nadležnost Suda BiH - navode uz MUP-a Srpske.

