Potvrđena optužnica protiv Ognjena Orašanina

Autor:

ATV

06.03.2026

17:02

Потврђена оптужница против Огњена Орашанина

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Ognjena Orašanina, koji se tereti za više krivičnih djela, među kojima su organizovani kriminal, neovlašteni promet opojnim drogama i pranje novca.

Prema optužnici, koju je podiglo Tužilaštvo BiH, Orašanin je od početka 2020. do kraja 2021. godine organizovao i rukovodio kriminalnom grupom koja je djelovala na području BiH, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Belgije.

"Sud Bosne i Hercegovine je 18.2.2026. potvrdio optužnicu u predmetu Ognjen Orašanin, koja optuženog Ognjena Orašanina tereti da je radnjama opisanim u optužnici počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav (3) KZBiH u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav (1) KZBiH, te krivično djelo pomoć učinitelju poslije izvršenog krivičnog djela iz člana 333. stav (2) u vezi sa stavom (1) KZRS, zatim krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav (3) u vezi sa stavom (2) i stavom (1) KZBiH i krivično djelo krivotvorenje isprave iz člana 347. stav (1) KZRS, a sve u vezi sa članom 53. KZBiH", navode iz Suda.

Grupa je, kako se navodi u saopštenju Suda BiH, bila organizovana s ciljem ostvarivanja nezakonite dobiti kroz međunarodnu nabavku, prenos i prodaju opojnih droga. Optuženi se tereti i da je pomagao počiniocima nakon izvršenja krivičnih djela, kao i da je novac stečen kriminalnim aktivnostima ubacivao u legalne novčane tokove.

Na taj način je, prema navodima optužnice, sebi i drugim licima pribavio protivpravnu imovinsku korist od najmanje 696.500 evra (oko 1,39 miliona KM).

Orašanin se tereti i da je pribavio i koristio lažnu medicinsku dokumentaciju kako bi izbjegao davanje iskaza tokom istrage. Postupak protiv njega vodi se pred Sudom BiH.

Ognjen Orašanin

Sud BiH

