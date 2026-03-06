Logo
Large banner

Jedna osoba poginula, više povrijeđenih u direktnom sudaru

Autor:

ATV

06.03.2026

14:22

Komentari:

0
Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 13 časova kod Gružanskog jezera u opštini Knić, potvrđeno je za "Blic".

U nesreći je jedna osoba nastradala, a četiri su zadobile povrede.

Prema pisanju navedenog portala, saobraćajna nesreća se dogodila kada su se direktno sudarila dva vozila koja su se kretala suprotnim smerovima.

Vatrogasci spasioci su iz vozila izvlačili jednu povrijeđenu osobu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

poginula osoba

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сијарто: Хрватска и Европска комисија покушавају да ометају испоруку нафте

Svijet

Sijarto: Hrvatska i Evropska komisija pokušavaju da ometaju isporuku nafte

2 h

0
Пријети обустава градње ауто-пута у БиХ

Ekonomija

Prijeti obustava gradnje auto-puta u BiH

2 h

0
Сабаленка пала у загрљај милијардера: Иза свега се крије болна и сурова прича

Tenis

Sabalenka pala u zagrljaj milijardera: Iza svega se krije bolna i surova priča

2 h

0
Умор

Zdravlje

Proljećni umor je stvaran: Nutricionista otkriva koje namirnice podižu serotonin

2 h

0

Više iz rubrike

Видио жену са другим, па је брутално претукао: Ударао је док је звала полицију

Hronika

Vidio ženu sa drugim, pa je brutalno pretukao: Udarao je dok je zvala policiju

3 h

1
марихуана

Hronika

Tuzlak uhapšena sa dva kilograma marihuane

4 h

0
Због прогањања спроведен на психијатрију у Сокоцу

Hronika

Zbog proganjanja sproveden na psihijatriju u Sokocu

4 h

0
Пао двојац: Провалили у кућу, однијели скоро пола милиона

Hronika

Pao dvojac: Provalili u kuću, odnijeli skoro pola miliona

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

40

Istraživanje: Pronađene dvije vrste sisara za koje se vjerovalo da su izumrle

16

39

U Parizu predstavljena kolekcija Marine Radetić Love Marin

16

20

Drama u Beogradu: Muškarac prijetio pištoljem na ulici!

16

16

Tramp: Kuba će ubrzo pasti, SAD spremaju specijalnu politiku prema Havani

16

09

Zaharova: Evropa u stadijumu apsolutnog ludila i samoubistva, situacija se zbog Irana mijenja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner