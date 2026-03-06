Jedna osoba poginula, više povrijeđenih u direktnom sudaru

Foto: MUP Srbije

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 13 časova kod Gružanskog jezera u opštini Knić, potvrđeno je za "Blic".

U nesreći je jedna osoba nastradala, a četiri su zadobile povrede. Prema pisanju navedenog portala, saobraćajna nesreća se dogodila kada su se direktno sudarila dva vozila koja su se kretala suprotnim smerovima. Vatrogasci spasioci su iz vozila izvlačili jednu povrijeđenu osobu.

