Novak Đoković kaže da je ona budući broj 1

Novak Đoković zna šta je potrebno da se popne na vrh teniske planine. Najveći svih vremena je ubjeđen da Iva Jović ima sve vještine da se popne na sam vrh.

Nakon Đokovićeve pobjede u trećem kolu Australijan opena nad Botikom van de Zandshulpom u subotu uveče, iznio je smjelu tvrdnju: 18-godišnja Iva Jović je budući svjetski broj 1.

Đoković je prethodno posavjetovao Jovićevu, Amerikanku srpskog porijekla, a ona je zatim otkrila da je te savjete iskoristila u svojoj pobjedi od 6-2, 7-3(3) nad sedmim nosiocem Đazmin Paolini u petak.

Šampion sa 24 Grend slem titule rekao je da 18-godišnja Iva ima ključne kvalitete da se popne na vrh i osvoji Grend slem titule.

"Upoznao sam Ivu prošle godine prvi put. Ona je tako mlada i već pravi velike korake na rang listi i postiže sjajne rezultate - ona je u posljednjih 16. Dakle, juče smo se sreli u pres zoni i podijelio sam neka zapažanja o njenoj igri. Pretpostavljam da [ono što sam joj rekao] ostaje između nas. Vidio sam da je otkrila u svojoj konferenciji za štampu šta sam joj rekao. To je u redu. Na njoj je da li želi da podijeli", rekao je Đoković članu Kuće slavnih Džimu Kurijeru u intervjuu na terenu.

Otkrio je Novak i nešto o Ivi sa lične strane.

"Očigledno, zaista mi se sviđa. Ona je sjajna djevojka i zaista fina porodica. Očigledno, osjećam se emotivnije povezan sa njom zbog njenog srpskog porijekla. Zato se trudim još više. Ona ima sve alate da bude budući šampion - da bude budući broj 1 - i to je upravo ono što joj želim".