Proglašena vanredna situacija zbog bujičnih voda u Istočnoj Ilidži

26.01.2026

07:22

Проглашена ванредна ситуација због бујичних вода у Источној Илиџи
Foto: Opština Istočna Ilidža

Na teritoriji opštine Istočna Ilidža proglašena je vanredna situacija zbog bujičnih potoka uzrokovanih naglim topljenjem snijega i jakom kišom.

Iz opštine Istočna Ilidža navode da je posebno teška situacija u ulicama Trg Miroslava Berjana, Carice Milice, Meše Selimovića, te Mladičkoj ulici, kao i generalno u svim padinskim ulicama, gdje se pojavljuju bujični potoci.

Opština Istočna Ilidža o svemu je obavijestila Civilnu zaštitu Republike Srpske, Vatrogasnu brigadu Istočno Sarajevo i komunalno oreduzeće "Komil" i sve ekipe su na terenu.

Načelnik Istočne Ilidže Marinko Božović odluku o proglašenju vanredne situacije donio je na osnovu Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, saopšteno je iz ove opštine.

Istočna Ilidža

Marinko Božović

