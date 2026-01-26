Proglašena vanredna situacija zbog bujičnih voda u Istočnoj Ilidži

Na teritoriji opštine Istočna Ilidža proglašena je vanredna situacija zbog bujičnih potoka uzrokovanih naglim topljenjem snijega i jakom kišom.

Iz opštine Istočna Ilidža navode da je posebno teška situacija u ulicama Trg Miroslava Berjana, Carice Milice, Meše Selimovića, te Mladičkoj ulici, kao i generalno u svim padinskim ulicama, gdje se pojavljuju bujični potoci.

Opština Istočna Ilidža o svemu je obavijestila Civilnu zaštitu Republike Srpske, Vatrogasnu brigadu Istočno Sarajevo i komunalno oreduzeće "Komil" i sve ekipe su na terenu.

Načelnik Istočne Ilidže Marinko Božović odluku o proglašenju vanredne situacije donio je na osnovu Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, saopšteno je iz ove opštine.