Proglašena vanredna situacija zbog bujičnih voda u Istočnoj Ilidži

26.01.2026
07:22
Komentari:0
Na teritoriji opštine Istočna Ilidža proglašena je vanredna situacija zbog bujičnih potoka uzrokovanih naglim topljenjem snijega i jakom kišom.
Iz opštine Istočna Ilidža navode da je posebno teška situacija u ulicama Trg Miroslava Berjana, Carice Milice, Meše Selimovića, te Mladičkoj ulici, kao i generalno u svim padinskim ulicama, gdje se pojavljuju bujični potoci.
Opština Istočna Ilidža o svemu je obavijestila Civilnu zaštitu Republike Srpske, Vatrogasnu brigadu Istočno Sarajevo i komunalno oreduzeće "Komil" i sve ekipe su na terenu.
Načelnik Istočne Ilidže Marinko Božović odluku o proglašenju vanredne situacije donio je na osnovu Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, saopšteno je iz ove opštine.
Gradovi i opštine
15 h0
Gradovi i opštine
20 h0
Gradovi i opštine
21 h0
Gradovi i opštine
1 d0
Najnovije
Najčitanije
08
35
08
32
08
31
08
22
08
14
Trenutno na programu