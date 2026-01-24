Logo
Pronađena strankinja koja se izgubila u Gacku, auta još nema

Bojan Nosović

24.01.2026

21:36

Нестале двије странкиње у Гацку, МУП трага за њима
Foto: ATV

Jedna strankinja koja se večeras izgubila kod Gacka pronađena je u blizini preduzeća RiTE Gacko za ATV iz Policijske uprave Trebinje.

"Policijski službenici Policijske uprave Trebinje su pronašli jednu stranu državljanku na području opštine Gacko, koja je ranije zatražila pomoć preko besplatnog broja telefona 122. Policijska stanica Gacko je oko 18 časova zaprimila prijavu da se jedna ili više osoba izgubila. U potragu su bile uključene i ostale službe sa područja opštine Gacko", kažu za ATV iz policije.

Žena je prevezena u gatački Dom zdravlja. Prema nezvaničnim ifromacijama ATV-a, riječ je o državljanki Rumunije.

Automobil još nije pronađen.

Gacko

potraga

