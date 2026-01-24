Pronađena strankinja koja se izgubila u Gacku, auta još nema

Autor:Bojan Nosović
24.01.2026
21:36
Komentari:0
Jedna strankinja koja se večeras izgubila kod Gacka pronađena je u blizini preduzeća RiTE Gacko za ATV iz Policijske uprave Trebinje.
"Policijski službenici Policijske uprave Trebinje su pronašli jednu stranu državljanku na području opštine Gacko, koja je ranije zatražila pomoć preko besplatnog broja telefona 122. Policijska stanica Gacko je oko 18 časova zaprimila prijavu da se jedna ili više osoba izgubila. U potragu su bile uključene i ostale službe sa područja opštine Gacko", kažu za ATV iz policije.
Žena je prevezena u gatački Dom zdravlja. Prema nezvaničnim ifromacijama ATV-a, riječ je o državljanki Rumunije.
Automobil još nije pronađen.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
21
56
21
42
21
36
21
28
21
26
Trenutno na programu