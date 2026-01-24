Logo
Ludnica u Albaniji: Demonstracije se otele kontroli

24.01.2026

21:25

Komentari:

1
Демонстрације у Тирани, Албанија, 24. јануар 2026
Foto: Tanjug/AP/Hameraldi Agolli

Tokom protesta ispred sjedišta albanske vlade u Tirani koje je organizovala Demokratska partija (DP) došlo je do nereda nakon obraćanja lidera stranke Salija Beriše, a nekoliko demonstranata bacilo je molotovljeve koktele prema zgradi Vlade i policijskom kordonu, prenosi Juronjuz.

Trojici policajaca ukazana je ljekarska pomoć.

Policijske snage intervenisale su koristeći vodeni top i suzavac kako bi rastjerale demonstrante.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp o Grenlandu: Imaćemo sve što želimo

Demonstranti su se zatim sukobili sa policijom ispred zgrade Parlamenta, pokušavajući da probiju kordon i gađajući policajce kamenjem, nakon čega je policija upotrijebila suzavac.

Tokom protesta opozicije došlo je i do fizičkog sukoba između poslanika DP-a Besarta Džaferija i policije, nakon što je Džaferi pokušao da spriječi hapšenje nekoliko demonstranata.

Lider Demokratske partije Sali Beriša izjavio je da su demokrate sada na posljednjem kilometru ka pobjedi i da ih ništa neće zaustaviti. On je naglasio da je politička borba opozicije bila "duga i teška, ali ključna za odbranu pluralizma".

Преминуо чувени југословенски хармоникаш

Scena

Preminuo čuveni jugoslovenski harmonikaš

Beriša je dodao da su mediji pod kontrolom vlasti pokušali da sakriju njegovu poruku, ali da ona "i dalje odjekuje u svakom domu Albanaca".

On je istakao da je opozicija tokom godina suočena sa nasiljem i represijom, ali da je uspjela da postane "snažnija nego ikada".

Tagovi:

Albanija

Tirana

demonstracije

Komentari (1)
