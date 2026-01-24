Ludnica u Albaniji: Demonstracije se otele kontroli

24.01.2026
Tokom protesta ispred sjedišta albanske vlade u Tirani koje je organizovala Demokratska partija (DP) došlo je do nereda nakon obraćanja lidera stranke Salija Beriše, a nekoliko demonstranata bacilo je molotovljeve koktele prema zgradi Vlade i policijskom kordonu, prenosi Juronjuz.
Trojici policajaca ukazana je ljekarska pomoć.
Policijske snage intervenisale su koristeći vodeni top i suzavac kako bi rastjerale demonstrante.
Demonstranti su se zatim sukobili sa policijom ispred zgrade Parlamenta, pokušavajući da probiju kordon i gađajući policajce kamenjem, nakon čega je policija upotrijebila suzavac.
Tokom protesta opozicije došlo je i do fizičkog sukoba između poslanika DP-a Besarta Džaferija i policije, nakon što je Džaferi pokušao da spriječi hapšenje nekoliko demonstranata.
Lider Demokratske partije Sali Beriša izjavio je da su demokrate sada na posljednjem kilometru ka pobjedi i da ih ništa neće zaustaviti. On je naglasio da je politička borba opozicije bila "duga i teška, ali ključna za odbranu pluralizma".
Beriša je dodao da su mediji pod kontrolom vlasti pokušali da sakriju njegovu poruku, ali da ona "i dalje odjekuje u svakom domu Albanaca".
On je istakao da je opozicija tokom godina suočena sa nasiljem i represijom, ali da je uspjela da postane "snažnija nego ikada".
