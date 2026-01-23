Skupština poziva toplanu na odgovornost

Sezona grijanja u Bijeljini slobodno se može nazvati sezona obmana, jer grijanja evidentno uglavnom bilo nije, ali obmanjivanja građana o odgovornosti za ovu situaciju itekako jeste.

„Gradonačelnik i Uprava Toplane tražili kreditno zaduženje, to su i dobili, tražili povećanje cijene od 25% i to su dobili, u rebalansu budžeta obezbijeđena su dodatna sredstva za toplanu i to su dobili a šta su građani Bijeljine dobili zauzvrat? Dobili su to da nema grijanja“, kaže Željana Arsenović, predsjednik Skupštine grada Bijeljina.

„I sama sam korisnik usluga Gradske toplane i mi svi treba da znao šta će se dešavati u narednom periodu, ovo je javna ustanova i mi pozivamo direktora ove ustanove na odgovornost i želimo da vidimo rezultate“, kaže Tatjana Perić, odbornik SNSD u Skupštini grada Bijeljina.

Topli radijatori nekoliko dana sedmično ne mogu nazvati grijanjem. Navikli da krivca traže samo tamo gdje on nije Gradska uprava je optužila RiTe Ugljevik, koji nema nikakav ugovor sa Gradskom toplanom, samim tim ne može biti odgovoran. Zato postoje brojne neregularnosti u samom pripremanju za sezonu kao i sprovedena nabavka uglja bez tendera. Odgovornost snosi isključivo Gradska toplana, kažu odbornici.

„Nisu na vrijeme uradili remont, nisu potpisali ugovor o nabavci uglja. Ugovor o nabavci uglja potpisan je 7.novembra, tržišmna cijena je iznosila oko 180KM, a ako se kupuje na veće količine naravno da je jeftinije, Ugovor kako smo i čuli od dobavljača na jednoj od pres konferencija je rekao citiram: „na molbu direktora sam potpisao ugovor“, i kakav ugovor? Od 225 KM iznosi nabavka uglja“, kaže Danijel Perić, odbornik RSS u Skupštini grada Bijeljina.

„Moramo sistemski pronaći dugoročno rješenje u vidu razgovora i konstruktivnog dijaloga sa ekološkim i ekonomskim ekspertima da sjednemo zajedno za sto i zakonodavna i izvršna vlast i da nam se sljedeće sezone ne desi kao ova grejna sezona da su radijatori mlaki i hladni i da ispaštaju naši najstariji i najmlađi sugrađani“, kaže Branislav Tekić, odbornik US Skupštini grada Bijeljina.

Skupština grada će zahtijevati da ne fakturišu račune građanima za mjesec januar da bar jednim dijelom ublaže sramotu zvanu sezona grijanja u Bijeljini. Radiće i da nađu dodatna sredstva da se pomogne svim korisnicima toplane koji su imali probleme pri isporuci toplotne energije, kažu u Skupštini grada.