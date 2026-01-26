Logo
Ovaj napitak je najbolji za hidrataciju: Nije u pitanju voda

Izvor:

Agencije

26.01.2026

19:25

Овај напитак је најбољи за хидратацију: Није у питању вода

Voda se najčešće smatra najboljim izborom za hidraciju, ali naučnici su otkrili da određena pića mogu duže zadržati tečnost u tijelu.

Istraživanje pokazuje da sastav napitka ima važnu ulogu u tome koliko će tijelo ostati hidrirano, a ne samo količina unesene tečnosti.

Mlijeko

Upravo je mlijeko istaknuto kao iznenađujuće efikasna opcija za dugotrajniju hidraciju, pokazala je studija Univerziteta St. Andrevs u Škotskoj.

Prema rezultatima istraživanja, pića koja sadrže manje količine masti, proteina i šećera pomažu tijelu da duže zadrži tečnost, a mlijeko se u tom smislu pokazalo efikasnijim od vode.

Autor studije Ronald Maughan, profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta St. Andrevs, objasnio je da nutritivni sastav mlijeka usporava pražnjenje tečnosti iz želuca.

Laktoza, proteini i masti pomažu održati stabilniju hidraciju tokom dužeg vremena, dok natrijum u mlijeku pridonosi zadržavanju vode u tijelu i smanjuje količinu proizvedenog urina, na sličan način kao oralne rehidracijske otopine koje se koriste kod dehidracije.

Komentar dijetetičarke

Nalaze je komentarisala i dijetetičarka Melisa Majumdar, koja nije učestvovala u istraživanju. Istaknula je da elektroliti poput natrijuma i kalijuma poboljšavaju hidraciju, dok kalorije u pićima usporavaju pražnjenje želuca i otpuštanje urina.

Uz to, stručnjaci navode da mlijeko osigurava osam esencijalnih nutrijenata, uključujući kalcijum, a prema EU registru prehrambenih i zdravstvenih tvrdnji, hranjive materije iz mlijeka doprinose normalnom funkcionisanju brojnih tjelesnih procesa.

