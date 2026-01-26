Logo
Evo zašto je vitamin D neophodan tokom zime

Ево зашто је витамин Д неопходан током зиме
Foto: Natallia/Pexels

Tokom zimskih mjeseci vitamin D postaje našem organizmu važniji nego ikada, iako ga je u tom periodu najteže unijeti prirodnim putem.

Razlog je jednostavan: vitamin D se najvećim dijelom stvara u koži pod uticajem sunčeve svjetlosti, a zimi su dani kraći, sunce slabije i većinu vremena provodimo u zatvorenim prostorima, potpuno zaklonjeni. Posljedica toga je pad nivoa vitamina D kod velikog broja ljudi, često i bez vidljivih simptoma.

Vitamin D ima ključnu ulogu u očuvanju zdravlja kostiju i zuba jer omogućava pravilnu apsorpciju kalcijuma i fosfora. Njegov nedostatak može dovesti do slabljenja koštane mase, bolova u kostima i mišićima, kao i povećanog rizika od preloma, posebno kod starijih osoba. Međutim, njegova uloga se ne završava na kostima.

Vitamin D snažno utiče i na imuni sistem, pomažući organizmu da se efikasnije brani od infekcija, što je naročito važno u sezoni prehlada i gripa.

Tokom zime, kada su respiratorne infekcije učestalije, adekvatan nivo vitamina D može doprinijeti boljoj otpornosti organizma i bržem oporavku. Takođe, istraživanja povezuju nizak nivo ovog vitamina sa umorom, padom energije i lošijim raspoloženjem, što može dodatno pojačati osjećaj tromosti i bezvoljnosti karakterističan za zimski period.

Upravo zato zimi treba obratiti posebnu pažnju na unos vitamina D, bilo kroz ishranu bogatu ovom hranljivom materijom ili, uz konsultaciju sa ljekarom, putem suplemenata. Održavanje optimalnog nivoa vitamina D pomaže telu da ostane snažno, otpornije i u boljoj ravnoteži tokom najhladnijeg dela godine.

Najbogatiji prirodni izvori vitamina D su masne ribe poput lososa, skuše, sardine i tune, koje se preporučuju nekoliko puta nedjeljno jer, osim vitamina D, sadrže i zdrave omega-3 masne kiseline.

Iako se vitamin D može unijeti hranom, često je teško dostići preporučene dnevne količine isključivo putem ishrane, posebno zimi. Zbog toga se u praksi često kombinuju pravilna ishrana i suplementacija, uz prethodni savjet ljekara ili farmaceuta, kako bi se obezbijedio optimalan unos i očuvalo opšte zdravlje.

vitamin D

zdravlje

imunitet

