Logo
Large banner

Sijarto: Iskoristićemo sva pravna sredstva da poništimo Zakon o zabrani ruskog gasa

26.01.2026

14:42

Komentari:

0
Сијарто: Искористићемо сва правна средства да поништимо Закон о забрани руског гаса
Foto: ATV

Mađarska će iskoristiti sva pravna sredstva da poništi Zakon o zabrani uvoza ruskog gasa koji je danas usvojila EU, saopštio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

On je na Iksu najavio da će Mađarska pokrenuti proces pred Evropskim sudom pravde čim zakon bude zvanično objavljen.

Prema njegovim riječima, plan EU da se odustane od ruskog gasa do kraja sljedeće godine zasnovan je na pravnom triku, pošto se mjera uvođenja sankcija predstavlja kao odluka u sklopu trgovinske politike i time se izbjegava pravilo jednoglasnosti.

"To je u potpunosti protiv pravila EU. Sporazumi su jasni: odluke o energetskoj raznolikosti su u nadležnosti država. Zabranjivanje Mađarskoj da kupuje naftu i gas od Rusije je protiv naših nacionalnih interesa i značajno će povećati troškove mađarskih porodica za kupovinu energenata", naglasio je Sijarto.

Podijeli:

Tag:

Peter Sijarto

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ратна морнарица иде на Иран? "Близу је"

Svijet

Ratna mornarica ide na Iran? "Blizu je"

3 h

0
Кинески војни лист: Осумњичени генерали нанијели велику штету борбеној способности

Svijet

Kineski vojni list: Osumnjičeni generali nanijeli veliku štetu borbenoj sposobnosti

3 h

0
Градоначелника гађали противтенковском ракетом: Невјероватан снимак атентата!

Svijet

Gradonačelnika gađali protivtenkovskom raketom: Nevjerovatan snimak atentata!

3 h

0
Шведска депортовала Раифа Терзића, дјечака са посебним потребама

Svijet

Švedska deportovala 4-godišnjeg Raifa u BiH: Roditelji očajni

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

24

Tramp šalje izaslanika u Minesotu: Strog, ali pravedan

16

20

Teška saobraćajna nesreća: Automobil prepolovljen od sudara, među povrijeđenima i dijete

16

15

Dodik sa američkim ambasadorom u Izraelu

16

14

4 rečenice koje treba reći d‌jetetu ako ga uhvatite u laži

16

10

Trišić Babić i Dodik na prestižnom predavanju u Jerusalimu u organizaciji Hercoga

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner