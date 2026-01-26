Sijarto: Iskoristićemo sva pravna sredstva da poništimo Zakon o zabrani ruskog gasa

Mađarska će iskoristiti sva pravna sredstva da poništi Zakon o zabrani uvoza ruskog gasa koji je danas usvojila EU, saopštio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

On je na Iksu najavio da će Mađarska pokrenuti proces pred Evropskim sudom pravde čim zakon bude zvanično objavljen.

Prema njegovim riječima, plan EU da se odustane od ruskog gasa do kraja sljedeće godine zasnovan je na pravnom triku, pošto se mjera uvođenja sankcija predstavlja kao odluka u sklopu trgovinske politike i time se izbjegava pravilo jednoglasnosti.

Hungary will take legal action before the Court of Justice of the EU as soon as the decision on REPowerEU is officially published. We will use every legal means to have it annulled.



The REPowerEU plan is based on a legal trick, presenting a sanctions measure as a trade policy… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) January 26, 2026

"To je u potpunosti protiv pravila EU. Sporazumi su jasni: odluke o energetskoj raznolikosti su u nadležnosti država. Zabranjivanje Mađarskoj da kupuje naftu i gas od Rusije je protiv naših nacionalnih interesa i značajno će povećati troškove mađarskih porodica za kupovinu energenata", naglasio je Sijarto.