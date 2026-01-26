Logo
Large banner

Gradonačelnika gađali protivtenkovskom raketom: Nevjerovatan snimak atentata!

Izvor:

Kurir

26.01.2026

12:39

Komentari:

0
Градоначелника гађали противтенковском ракетом: Невјероватан снимак атентата!
Foto: X/@theglobal4u

Akmad Mitra Ampatuan, gradonačelnik grada Šarif Aguaka na Filipinima, preživio je pokušaj atentata u nedjelju ujutru.

Njegovo oklopno vozilo izdržalo je napad protivtenkovskom raketom.

Prema snimcima nadzornih kamera, osumnjičeni su izašli iz bijelog kombija oko 6:20 ujutru i ispalili raketu na crni terenac u kojem se nalazio gradonačelnik.

- Da vozilo nije bilo oklopljeno, gradonačelnik danas ne bi bio živ - rekao je za DZMM radio Anvar Kuit Emblava, izvršni sekretar i portparol gradonačelnika.

Dodao je da Ampatuan nije povrijeđen u napadu.

- Božjom milošću, gradonačelnik je bezbjedan, nema ni ogrebotinu - rekao je.

Dva člana gradonačelnikovog obezbjeđenja su ranjena u napadu, ali je njihovo stanje stabilno.

Emblava je rekao da je ovo četvrti pokušaj atentata na Ampatuana. Prethodni napadi su se dogodili 2010, 2014. i 2019. godine, a u posljednja dva gradonačelnik je ranjen, nakon čega je počeo da koristi oklopna vozila.

Dodao je da očekuje brzu i temeljnu istragu, napominjući da bi snimci sa nadzornih kamera mogli da pruže važne tragove.

Новак Ђоковић

Tenis

Ovo se nikad nije dogodilo na Grend slemu – istorija na Australijan openu

Napad se, kako je rekao, dogodio usred bijela dana, u području duž nacionalnog puta, gde se u tom trenutku nalazilo mnogo ljudi, uključujući prodavce voća, i očekuje da će svjedoci pomoći policiji u istrazi.

Portparol nije želio da komentariše da li je napad bio politički motivisan.

Uprkos incidentu, Emblava je rekao da se gradonačelnik već vratio svojim redovnim dužnostima.

- To je jedna od stvari sa kojima se političari moraju nositi - rekao je.

Podijeli:

Tagovi:

Filipini

atentat

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Терористи из Сиднеја прије напада били на Филипинима

Svijet

Teroristi iz Sidneja prije napada bili na Filipinima

1 mj

0
Тајфун Филипини

Svijet

Najmanje 18 osoba poginulo u tajfunu koji je pogodio Filipine, oluja ide ka Tajvanu

2 mj

0
Тајфун Филипини

Svijet

Evakuisano više od 900.000 ljudi u očekivanju super tajfuna Fung-vong

2 mj

0
На Филипинима евакуисано више од 100.000 људи, очекује се супер тајфун

Svijet

Na Filipinima evakuisano više od 100.000 ljudi, očekuje se super tajfun

2 mj

0

Više iz rubrike

Шведска депортовала Раифа Терзића, дјечака са посебним потребама

Svijet

Švedska deportovala 4-godišnjeg Raifa u BiH: Roditelji očajni

2 h

0
Кремљ: За Москву битан дио "формуле из Енкориџа" о територијама

Svijet

Kremlj: Za Moskvu bitan dio "formule iz Enkoridža" o teritorijama

3 h

0
Јак земљотрес погодио Кину

Svijet

Jak zemljotres pogodio Kinu

3 h

0
Родитељи конобарице која је била у центру смртоносног пожара у швајцарском бару открили су да њихова кћерка никада није требало да ради у бару у којем је и страдала. Жером и Астрид Панине кажу да се и даље боре да схвате како је њихова кћерка Сијан (Cyane) завршила у подруму бара „Ле Констелацион“ (Le Constellation) у раним јутарњим часовима Нове године, гдје је у пожару погинуло 40 људи, а више од 100 је повријеђено.

Svijet

Novi detalji užasa: Ispovijest roditelja d‌jevojke za koju kažu da je izazvala požar u "klubu smrti"

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

50

Minić o sačekuši u Tuzli: Brine policijska reakcija

12

48

Užas u komšiluku: Mušarac zlostavljao i silovao članove porodice

12

39

Gradonačelnika gađali protivtenkovskom raketom: Nevjerovatan snimak atentata!

12

33

Minić mljekarima: Majstori, nećete sa traktorima pred Vladu

12

31

Ovo se nikad nije dogodilo na Grend slemu – istorija na Australijan openu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner