Gradonačelnika gađali protivtenkovskom raketom: Nevjerovatan snimak atentata!

Akmad Mitra Ampatuan, gradonačelnik grada Šarif Aguaka na Filipinima, preživio je pokušaj atentata u nedjelju ujutru.

Njegovo oklopno vozilo izdržalo je napad protivtenkovskom raketom.

Prema snimcima nadzornih kamera, osumnjičeni su izašli iz bijelog kombija oko 6:20 ujutru i ispalili raketu na crni terenac u kojem se nalazio gradonačelnik.

- Da vozilo nije bilo oklopljeno, gradonačelnik danas ne bi bio živ - rekao je za DZMM radio Anvar Kuit Emblava, izvršni sekretar i portparol gradonačelnika.

⚡️Gunmen ambushed a Philippine mayor’s convoy and hit his armored Toyota Land Cruiser with an RPG.



The blast damaged the vehicle but didn’t penetrate it.



The mayor escaped unharmed while two escorts were injured. pic.twitter.com/85jFUQ9IHI — The Global Monitor (@theglobal4u) January 26, 2026

Dodao je da Ampatuan nije povrijeđen u napadu.

- Božjom milošću, gradonačelnik je bezbjedan, nema ni ogrebotinu - rekao je.

Dva člana gradonačelnikovog obezbjeđenja su ranjena u napadu, ali je njihovo stanje stabilno.

⚡️Gunmen ambushed a Philippine mayor’s convoy and hit his armored Toyota Land Cruiser with an RPG.



The blast damaged the vehicle but didn’t penetrate it.



The mayor escaped unharmed while two escorts were injured. pic.twitter.com/85jFUQ9IHI — The Global Monitor (@theglobal4u) January 26, 2026

Emblava je rekao da je ovo četvrti pokušaj atentata na Ampatuana. Prethodni napadi su se dogodili 2010, 2014. i 2019. godine, a u posljednja dva gradonačelnik je ranjen, nakon čega je počeo da koristi oklopna vozila.

Dodao je da očekuje brzu i temeljnu istragu, napominjući da bi snimci sa nadzornih kamera mogli da pruže važne tragove.

Tenis Ovo se nikad nije dogodilo na Grend slemu – istorija na Australijan openu

Napad se, kako je rekao, dogodio usred bijela dana, u području duž nacionalnog puta, gde se u tom trenutku nalazilo mnogo ljudi, uključujući prodavce voća, i očekuje da će svjedoci pomoći policiji u istrazi.

Portparol nije želio da komentariše da li je napad bio politički motivisan.

Uprkos incidentu, Emblava je rekao da se gradonačelnik već vratio svojim redovnim dužnostima.

- To je jedna od stvari sa kojima se političari moraju nositi - rekao je.