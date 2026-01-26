Logo
Kremlj: Za Moskvu bitan dio "formule iz Enkoridža" o teritorijama

Sputnjik

Sputnjik

26.01.2026

09:18

Foto: Tanjug/AP

Dio tzv. formule iz Enkoridža koji se tiče teritorijalnih pitanja je principijelan za Rusiju, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Ni za koga nije tajna, to je naš stav, stav našeg predsjednika, da je teritorijalno pitanje, koje je dio formule iz Enkoridža, od principijelnog značaja za rusku stranu - naglasio je Peskov.

Prema njegovim riječima, "formula iz Enkoridža" je razmatrana i postignut je odgovarajući dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama i predsjednikom Donaldom Trampom.

On je dodao i da se neće raspravljati o pojedinačnim tačkama pregovaračkog procesa o Ukrajini.

- Hajde da za sada ne razgovaramo o konkretnim odredbama. Naš stav je dobro poznat. Razmatrana je formula iz Enkoridža i postignut je odgovarajući dogovor sa američkim pregovaračima i sa predsjednikom Trampom. Trenutno se vode pregovori na ekspertskom nivou. Posao vodi radna grupa. Direktni pregovori su još uvijek u početnoj fazi. Bilo bi pogrešno sada razgovarati o konkretnim odredbama pitanja koja su na dnevnom redu, posebno u javnom forumu - objasnio je Peskov, komentarišući odbijanje Vladimira Zelenskog da povuče trupe iz Donbasa.

Peskov je napomenuo da bi bilo pogrešno očekivati visoke rezultate od prvih trilateralnih kontakata.

- Bilo bi pogrešno očekivati bilo kakve značajne rezultate od prvih kontakata. Ovo je veoma složena stvar, sa složenim pitanjima na dnevnom redu. Ali sama činjenica da su ovi kontakti počeli na konstruktivan način, može se pozitivno oceniti. Ali predstoji značajan posao - primjetio je portparol Kremlja.

On je dodao da predsjednik Rusije Vladimir Putin stalno dobija izveštaje od ruskih pregovarača, kao i da ruski pregovarači nastavljaju da brane interese Rusije.

