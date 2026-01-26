Logo
Gori čuvena fabrika u Grčkoj, ima mrtvih!

Telegraf

26.01.2026

08:40

Три особе страдале су у великом пожару који је избио у раним јутарњим сатима у познатој фабрици кекса Виоланта у Трикали у Грчкој.
Tri osobe stradale su u velikom požaru koji je izbio u ranim jutarnjim satima u poznatoj fabrici keksa Violanta u Trikali u Grčkoj.

Prema navodima Vatrogasne službe, požar je izbio jutros nešto prije 4 sata i zahvatio je jedno krilo fabrike.

Prema informacijama, u tom krilu nalazilo se 11 osoba. Šest je sa povredama prevezeno u bolnicu, dok se pet vodilo kao nestalo. Ubrzo je, nažalost, stigla informacija, da su pronađena tri beživotna tijela.

Банковна картица

Ekonomija

Sprema se velika promjena u EU: U Njemačkoj stupa na snagu novo pravilo o gotovini

U bolnicu je prevezen i jedan vatrogasac. Požar je, prema pisanju portala trikalaola.gr, izbio nakon snažne eksplozije, dok se dio postrojenja urušio.

Eksplozija je bila toliko jaka da se čula u gradu, ali i na veoma velikoj udaljenosti u okolnim selima, gdje su zveckala stakla na prozorima. Prema riječima zaposlenog na mjestu gde je izbio požar, nije bilo rezervoara za tečni naftni gas.

Zbog požara, policija je zatvorila ulicu koja vodi ka fabrici, dok je saobraćaj preusmjeren preko sela, kako bi se olakšao rad spasilačkih ekipa i obezbijedila bezbjednost građana i zaposlenih.

Na terenu interveniše 40 vatrogasaca sa 15 vozila.

(Telegraf)

