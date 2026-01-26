Ko je Hrvatica koja je osvojila zlato sa Srbijom? Dajanu su nazivali "trojanskim konjem", a niko ovo nije znao

Izvor:
Mondo.rs
26.01.2026
09:46
Komentari:0
Srbija je šampion Evrope. U prepunoj Beogradskoj areni ekipa Uroša Stevanovića pobijedila je Mađarsku i osvojila zlato. Ogroman uspjeh, slavlje i sve to odmah je uslijedilo, a tek će da se slavi. Sa pravom.
U svemu tome je pomogla i jedna Hrvatica. U pitanju je Riječanka Dajana Zoretić.
Jedna od odluka koju je selektor Stevanović donio kada je zamijenio Dejana Savića bio je da radi na kondiciji i fizičkoj spremi. Zato je riješio da pozove u pomoć Dajanu. Damu koja je dugogodišnja saradnica Vjekoslava Kobeščaka u dubrovačkom Jugu.
Napravio je pravi potez, kao kruna toga je olimpijsko zlato u Parizu, a sada i najsjajnije odličje u Beogradu.
Ostali sportovi
"Horor" pred finale: Selektor Stevanović iznio šokantne detalje poslije zlata!
"Zahvalna sam Urošu Stevanoviću koji je od našeg prvog razgovora verovao da sam ja ta koja će sigurno dovesti cijeli tim u top formu kada to bude najbitnije. Njegova empatija i zahvalnost u meni su izazvale neopisivu emociju. Pet minuta poslije osvajanja zlata u Parizu me je pozvao da proveri gdje sam na tribinama i došao je po mene da zajedno slavimo. Naravno, ogromnu zahvalnost dugujem svim igračima koji su nosili teško breme i cijelom stručnom štabu, jer smo jedni drugima bili oslonac u dobrim i lošim momentima", rekla je Dajana u intervjuu za "Mocart sport" prošle godine.
Kada je Dajana došla u reprezentaciju Srbije bilo je nekih neumjesnih komentara i tekstova poput onih da je "trojanski konj" i slično.
Ostali sportovi
"Igrali smo protiv svih, i protiv sudija!" Milan Glušac poslije evropske titule srpskih vaterpolista
"Mediji imaju ključnu ulogu u oblikovanju percepcija, ponekad može da bude iskrivljena ili vođena senzacionalizmom umesto objektivnošću. Svjesna sam kako medijski narativi mogu da stvore pritisak. U sportskoj karijeri kritike su neizbježne, ali ne mogu da definišu našu vrijednost, isto važi i za uspjeh. Moramo da se fokusiramo na ono šta možemo da kontrolišemo - rad, strast, predanost ciljevima i da ne dozvolimo da nas spoljni uticaji obeshrabre. U tom smislu su znanje i ljubav prema poslu jači od bilo kakvih komentara ili predrasuda. Iskreno, u mom društvu još nije prošao neki događaj da nisam dobila nešto u znaku konja, iako su mi majmuni i foke najdraže životinje. Moja najintimnija maksima su brojne 'zlatne medalje koje nisu vidljive očima, već srcem'. E, to su zlatne medalje osvojene na Olimpijadi života."
Poslije Olimpijskih igara u Parizu je Hrvatica Petra Butala Kovačić sa Aleksandrom Perišić bila na Balkonu, ona je njen trener i pomogla joj je da osvoji srebro. Zašto Dajana nije izašla na čuveni Balkon sa vaterpolo reprezentacijom?
"Prema mojim načelima taj Balkon je namijenjen isključivo sportistima i glavnim trenerima koji su središnja figura svakog događaja i zaslužuju da budu u fokusu. Petra je doprinijela da Aleksandra osvoji srebro i pripada tamo. Moram da je pohvalim, jer je takođe i ona diplomirala na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Sportisti i njihovi treneri najzaslužniji su za dostignuća i treba da budu u centru pažnje", završila je Dajana Zoretić.
Ostali sportovi
14 h1
Ostali sportovi
4 d0
Scena
4 h0
Ostali sportovi
14 h0
Ostali sportovi
5 h0
Ostali sportovi
14 h0
Ostali sportovi
14 h0
Ostali sportovi
14 h1
Najnovije
Najčitanije
12
48
12
39
12
33
12
31
12
21
Trenutno na programu