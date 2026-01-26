Ko je Hrvatica koja je osvojila zlato sa Srbijom? Dajanu su nazivali "trojanskim konjem", a niko ovo nije znao

Srbija je šampion Evrope. U prepunoj Beogradskoj areni ekipa Uroša Stevanovića pobijedila je Mađarsku i osvojila zlato. Ogroman uspjeh, slavlje i sve to odmah je uslijedilo, a tek će da se slavi. Sa pravom.

U svemu tome je pomogla i jedna Hrvatica. U pitanju je Riječanka Dajana Zoretić.

Jedna od odluka koju je selektor Stevanović donio kada je zamijenio Dejana Savića bio je da radi na kondiciji i fizičkoj spremi. Zato je riješio da pozove u pomoć Dajanu. Damu koja je dugogodišnja saradnica Vjekoslava Kobeščaka u dubrovačkom Jugu.

Napravio je pravi potez, kao kruna toga je olimpijsko zlato u Parizu, a sada i najsjajnije odličje u Beogradu.

"Zahvalna sam Urošu Stevanoviću koji je od našeg prvog razgovora verovao da sam ja ta koja će sigurno dovesti cijeli tim u top formu kada to bude najbitnije. Njegova empatija i zahvalnost u meni su izazvale neopisivu emociju. Pet minuta poslije osvajanja zlata u Parizu me je pozvao da proveri gdje sam na tribinama i došao je po mene da zajedno slavimo. Naravno, ogromnu zahvalnost dugujem svim igračima koji su nosili teško breme i cijelom stručnom štabu, jer smo jedni drugima bili oslonac u dobrim i lošim momentima", rekla je Dajana u intervjuu za "Mocart sport" prošle godine.

Pisali su da je "trojanski konj"

Kada je Dajana došla u reprezentaciju Srbije bilo je nekih neumjesnih komentara i tekstova poput onih da je "trojanski konj" i slično.

"Mediji imaju ključnu ulogu u oblikovanju percepcija, ponekad može da bude iskrivljena ili vođena senzacionalizmom umesto objektivnošću. Svjesna sam kako medijski narativi mogu da stvore pritisak. U sportskoj karijeri kritike su neizbježne, ali ne mogu da definišu našu vrijednost, isto važi i za uspjeh. Moramo da se fokusiramo na ono šta možemo da kontrolišemo - rad, strast, predanost ciljevima i da ne dozvolimo da nas spoljni uticaji obeshrabre. U tom smislu su znanje i ljubav prema poslu jači od bilo kakvih komentara ili predrasuda. Iskreno, u mom društvu još nije prošao neki događaj da nisam dobila nešto u znaku konja, iako su mi majmuni i foke najdraže životinje. Moja najintimnija maksima su brojne 'zlatne medalje koje nisu vidljive očima, već srcem'. E, to su zlatne medalje osvojene na Olimpijadi života."

Zašto nije bila na Balkonu sa reprezentacijom?

Poslije Olimpijskih igara u Parizu je Hrvatica Petra Butala Kovačić sa Aleksandrom Perišić bila na Balkonu, ona je njen trener i pomogla joj je da osvoji srebro. Zašto Dajana nije izašla na čuveni Balkon sa vaterpolo reprezentacijom?

"Prema mojim načelima taj Balkon je namijenjen isključivo sportistima i glavnim trenerima koji su središnja figura svakog događaja i zaslužuju da budu u fokusu. Petra je doprinijela da Aleksandra osvoji srebro i pripada tamo. Moram da je pohvalim, jer je takođe i ona diplomirala na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Sportisti i njihovi treneri najzaslužniji su za dostignuća i treba da budu u centru pažnje", završila je Dajana Zoretić.