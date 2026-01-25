"Igrali smo protiv svih, i protiv sudija!" Milan Glušac poslije evropske titule srpskih vaterpolista

Izvor:
ATV
25.01.2026
21:59
Komentari:0
Srbija i Mađarska odigrale su uzbudljivo finale Evropskog prvenstva u vaterpolu 2026. u Beogradu, a po završetku te utakmice čuvar mreže "delfina" Milan Glušac uživao je u skandiranju cijele Arene "MVP! MVP!"
Podsjetimo, Srbija je pobijedila Mađarsku u nevjerovatnom finalu, poslije čega je golman srpskog tima stao pred kamere.
Ostali sportovi
Srbija je prvak Evrope!
Tom prilikom je ovako sumirao utiske:
"Nevjerovatan osjećaj. Ne znam šta da kažem. Emocije su me preplavile... Tim je taj koji je pobijedio. Protiv svih, protiv sudija... Iskreno, hvala od srca svima koji su ovih dana bili uz nas, samo oni znaju kroz šta smo sve prošli. Bez Ćuka, bez Mande u jednom trenutku... Kroz šta smo sve prošli", rekao je emotivni junak srpske pobjede u finalu.
Najnovije
Najčitanije
22
14
22
10
21
59
21
59
21
53
Trenutno na programu