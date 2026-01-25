Logo
"Igrali smo protiv svih, i protiv sudija!" Milan Glušac poslije evropske titule srpskih vaterpolista

ATV

25.01.2026

21:59

"Играли смо против свих, и против судија!" Милан Глушац послије европске титуле српских ватерполиста
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Srbija i Mađarska odigrale su uzbudljivo finale Evropskog prvenstva u vaterpolu 2026. u Beogradu, a po završetku te utakmice čuvar mreže "delfina" Milan Glušac uživao je u skandiranju cijele Arene "MVP! MVP!"

Podsjetimo, Srbija je pobijedila Mađarsku u nevjerovatnom finalu, poslije čega je golman srpskog tima stao pred kamere.

Србија ватерполо

Ostali sportovi

Srbija je prvak Evrope!

Tom prilikom je ovako sumirao utiske:

"Nevjerovatan osjećaj. Ne znam šta da kažem. Emocije su me preplavile... Tim je taj koji je pobijedio. Protiv svih, protiv sudija... Iskreno, hvala od srca svima koji su ovih dana bili uz nas, samo oni znaju kroz šta smo sve prošli. Bez Ćuka, bez Mande u jednom trenutku... Kroz šta smo sve prošli", rekao je emotivni junak srpske pobjede u finalu.

vaterpolo reprezentacija srbije

vaterpolo

Milan Glušac

