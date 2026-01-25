Grci dominantno osvojili bronzu u Beogradu!

Vaterpolisti Grčke osvojili su bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu pobjedivši Italiju rezultatom 12:5.

Bilo je to zaista sigurno izdanje, već su na poluvremenu vodili sa 7:2, da bi na kraju uspjeli da dođu do trećeg mjesta.

Vaterpolisti Grčke su trijumfom protiv Mađarske po prvi put u istoriji osvojili medalju na Evropskom prvenstvu.

Najefikasniji u reprezentaciji Grčke bio je Stilijanos Argiropulos sa četiri gola, dok su se Konstantinos Kakaris, Kostantinos Kiuvecis i Efstatios Kalogeropulos po dva puta upisali u listu strealca.

Po dva gola za Italiju postigli su Frančesko Kondemi i Filipo Ferero.

U finalu od 20.30 časova igraće Srbija i Mađarska.

(sputnik srbija)