Grci dominantno osvojili bronzu u Beogradu!

Sputnik Srbija
25.01.2026
18:34
Vaterpolisti Grčke osvojili su bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu pobjedivši Italiju rezultatom 12:5.
Bilo je to zaista sigurno izdanje, već su na poluvremenu vodili sa 7:2, da bi na kraju uspjeli da dođu do trećeg mjesta.
Vaterpolisti Grčke su trijumfom protiv Mađarske po prvi put u istoriji osvojili medalju na Evropskom prvenstvu.
Najefikasniji u reprezentaciji Grčke bio je Stilijanos Argiropulos sa četiri gola, dok su se Konstantinos Kakaris, Kostantinos Kiuvecis i Efstatios Kalogeropulos po dva puta upisali u listu strealca.
Po dva gola za Italiju postigli su Frančesko Kondemi i Filipo Ferero.
U finalu od 20.30 časova igraće Srbija i Mađarska.
