Logo
Large banner

Grci dominantno osvojili bronzu u Beogradu!

Izvor:

Sputnik Srbija

25.01.2026

18:34

Komentari:

0
Ватерполо
Foto: Pixabay/kidsnewshu

Vaterpolisti Grčke osvojili su bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu pobjedivši Italiju rezultatom 12:5.

Bilo je to zaista sigurno izdanje, već su na poluvremenu vodili sa 7:2, da bi na kraju uspjeli da dođu do trećeg mjesta.

Vaterpolisti Grčke su trijumfom protiv Mađarske po prvi put u istoriji osvojili medalju na Evropskom prvenstvu.

Najefikasniji u reprezentaciji Grčke bio je Stilijanos Argiropulos sa četiri gola, dok su se Konstantinos Kakaris, Kostantinos Kiuvecis i Efstatios Kalogeropulos po dva puta upisali u listu strealca.

Никола Јакшић

Ostali sportovi

Ukinuta suspenzija: Kapiten Nikola Jakšić igra finale!

Po dva gola za Italiju postigli su Frančesko Kondemi i Filipo Ferero.

U finalu od 20.30 časova igraće Srbija i Mađarska.

(sputnik srbija)

Podijeli:

Tagovi:

vaterpolo Srbija

vaterpolo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Велики проблем: Србија у финалу без капитена Николе Јакшића?

Ostali sportovi

Veliki problem: Srbija u finalu bez kapitena Nikole Jakšića?

1 d

0
Маестрална Србија у финалу Европског првенства

Ostali sportovi

Maestralna Srbija u finalu Evropskog prvenstva

1 d

6
Ватерполо

Ostali sportovi

Mađarska u finalu Evropskog prvenstva: Čekaju Srbiju ili Italiju

2 d

0
Хрвате разбили у центру Београда

Ostali sportovi

Hrvate razbili u centru Beograda

2 d

0

Više iz rubrike

Ски скокови

Ostali sportovi

Domen Prevc postao svjetski šampion u skijaškim letovima

1 d

0
Ново! Шумахер није више везан за кревет

Ostali sportovi

Novo! Šumaher nije više vezan za krevet

1 d

0
Укинута суспензија: Капитен Никола Јакшић игра финале!

Ostali sportovi

Ukinuta suspenzija: Kapiten Nikola Jakšić igra finale!

1 d

2
Велики проблем: Србија у финалу без капитена Николе Јакшића?

Ostali sportovi

Veliki problem: Srbija u finalu bez kapitena Nikole Jakšića?

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

15

UŽIVO Srbija u finalu bez jednog od najboljih, počeo meč

20

07

Igokea pružila sjajan otpor, Partizan ipak došao do pobjede

20

00

Prepoloviće carine? "Majka svih sporazuma" nadohvat ruke

19

45

Snijeg možda Jokića ostavi u trci za MVP? Odgođena utakmica

19

39

Podaci Poreske: Najveća isplaćena mjesečna plata gotovo 300.000 evra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner