Mađarska u finalu Evropskog prvenstva: Čekaju Srbiju ili Italiju

Izvor:

Agencije

23.01.2026

18:20

Ватерполо
Foto: Pixabay/kidsnewshu

Vaterpolisti Mađarske plasirali su se u finale Evropskog prvenstva u Beogradu pobjedom protiv selekcije Grčke rezultatom 15:12.

Drugi finalista biće poznat poslije susreta Srbije i Italije.

Spektakl u Areni bolje su otvorili grčki vaterpolisti koji su poslije prve dionice bili u prednosti 5:4. Međutim, Mađari su od druge dionice bili znatno bolji.

Lomila je Mađarska Grčku, najprije su izborili egal, da bi razliku od dva gola napravili su trećoj deonici.

Morala je Grčka da traži hitan odgovor, ali umjesto toga Mađarska u posljednjih nekoliko minuta pravi još veću razliku.

Veliku prevagu napravila je odbrana Mađarske sa igračem manje. Grčka uporno nije koristila vaterpolistu više i za to je stigla kazna.

Grcima je ostalo 44 sekundi da naprave čudo, smanjili su razliku ponovo na dva gola, ali u tom trenutku selektor nije uspio da iskontroliše emocije i isključen je.

Tada je sve bilo jasno, Mađarska je obezbijedila finale u kom će igrati protiv pobjednika duela Srbija – Italija.

Tag:

vaterpolo

