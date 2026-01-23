Logo
Maestralna Srbija u finalu Evropskog prvenstva

Izvor:

ATV

23.01.2026

21:53

Komentari:

5
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Vaterpolisti Srbije plasirali su se u finale Evropskog prvenstva nakon što su deklasirali selekciju Italije rezultatom 17:13.

Italija se rezultatski držala do pred kraj prve četvrtine, ali si Rašović i Dedović donijeli Srbiji dva gola prednosti (5:3) nakon prvih osam minuta.

Sa istom razlikom se otišlo i na poluvrijeme jer nije bilo pobjednika u drugoj četvrtini (4:4).

Treba istaći da je, zbog nenamernog udaranja protivnika, dosuđen crveni karton kapitenu Srbije Nikolu Jakšić.

Delfini su u trećoj četvrtini praktično riješili pitanje drugog finaliste, dobili su ovu dionicu rezultatom 6:3. Mandić, Lazić, te Rašović i Vico po dva puta bili su strijelci za srpsku selekciju.

Italija je dobila posljednju dionicu (2:3), ali to nije bilo dovoljno za preokret.

Ostali sportovi

Mađarska u finalu Evropskog prvenstva: Čekaju Srbiju ili Italiju

Srbiji će protivnik biti selekcija Mađarske koja je danas izbacila Grčku.

Finalni meč se igra u nedjelju od 20:30.

