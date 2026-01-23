Jezive scene: Borac se nakon vaganja samo srušio, ljekari ga morali izvesti s pozornice

Izvor:
23.01.2026
Jezive scene mogle su se vidjeti na vaganju za UFC 324 koji se održava u noći sa subote na nedjelju u Las Vegasu.
Naime, borac bantam kategorije do 61 kilogram Kameron Smuterman uspješno je zadovoljio vagu, ali je nakon silaska s iste, izgubio svijest, pao i brutalno udario licem o pod.
Odmah nakon pada ljekari su mu pritekli u pomoć, a sam borac je u prvi mah ostao ležati na podu. Ostao je tako jedno vrijeme, prije nego li je ustao i došao sebi.
Oh my goodness...— Championship Rounds (@ChampRDS) January 23, 2026
Cameron Smotherman just passed out on stage after making weight pic.twitter.com/fw881V1JuO
Ipak je, uz pomoć, morao napustiti binu gdje je održano vaganje.
Još uvijek nije jasno zbog čega se Smuterman onesvijestio i da li će biti sposoban boriti se na meču protiv Rikija Turkiosa.
Korisnici društvenih mreža navode da je do Smutermanovog pada došlo nakon skidanja kilograma.
Inače, kroz istoriju smo vidjeli veliki broj primjera boraca koji muku muče sa skidanjem kilograma, a ljekari već duže vrijeme upozoravaju na sve veću opasnost po zdravlje.
