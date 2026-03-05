Velaula: Nismo zvanično obaviješteni o prijedlogu za pokretanje stečaja "Nove Ljubije"

Vršilac dužnosti direktora Rudnika željezne rude "Ljubija" Prijedor Goran Velaula izjavio je da nije zvanično obaviješten da je "Nova Ljubija" podnijela prijedlog da nad tim rudnikom bude otvoren stečaj, navodeći da bi to bio dugotrajan proces sa nesagledivim posljedicama.

Velaula je rekao Srni da će Rudnik komunicirati sa Okružnim privrednim sudom u Prijedoru kojem je juče predat prijedlog za pokretanje stečaja, budući da je ovo preduzeće kao saosnivač zainteresovana strana.

"Očekujemo poziv iz suda, ako u međuvremenu sam predlagač ne povuče prijedlog ili ako ga stečajni sudija već u startu ne odbaci, što je, takođe, predviđeno zakonom", istakao je Velaula.

On je podsjetio da je Rudnik željezne rude 49-odstotni vlasnik "Nove Ljubije", a da firma "HiP" Zvornik vlasnika Gordana Pavlovića ima većinski paket akcija, odnosno 51 odsto koliko su kupili od prethodnog vlasnika, "Arselor Mitala".

"Rudnik će uputiti `Novoj Ljubiji` dopis da li je bilo odlučivanja mimo nas, da li su donosili neke odluke u nadležnosti skupštine akcionara koju čine predstavnici `Nove Ljubije` i Rudnika, a da mi nismo o tome obaviješteni. Tražiću i razloge za predlaganje stečaja", izjavio je danas Velaula.

Prema njegovim riječima, suština ovog osnivačkog akta, iz jula prošle godine, koji je usklađen s novim Zakonom o privrednim društvima, jeste da postoje odluke koje se donose većinom, a postoje odluke koje se donose konsenzusom svih članova.

"Predlaganje stečaja nije precizirano u odlukama u kojima mora da učestvuje Rudnik željezne rude, ali donijeti takvu odluku bez informisanja suvlasnika ne odražava poslovnost, ni saradnju", ocijenio je Velaula.

On je istakao da osim osnivačke, više nije održana nijedna skupština, a da je Rudnik na nekolicini sastanaka sa Pavlovićem dobio uvjeravanja da je plan da se u Omarskoj radi još dvije godine jer ima oko dva miliona tona rude za eksploataciju za koju se mogu tražiti alternativni kupci i mimo Zenice.

"Prema toj informaciji kreirali smo poslovne planove. Računali smo na taj period i tako bismo imali vremena da i mi i grad nađemo rješenje za novog kupca rude i pokrenemo proizvodnju u Ljubiji na dva kopa, kao i druge procese koji bi amortizovali eventualni višak radnika, a sada smo zatečeni", rekao je Velaula.

Prema njegovim riječima, u Prijedoru nikome ne odgovara eventualno pokretanje stečaja i bio bi to složen i dugotrajan proces s nesagledivim posljedicama, između ostalog i zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, najviše zbog razlika u katastaru i gruntovnici.

On je dodao da je do problema doveo globalni pad potražnje za željezom, samo u Evropi za 30 odsto.

Od Savjeta ministara očekuje da donese odluke o zaštiti domaće proizvodnje, čime bi se mogao produžiti radni vijek i zeničke željezare i prijedorskih rudokopa.

Sindikalna organizacija "Nove Ljubije" danas je pozvala nadležne organe da preispitaju zakonitost predlaganja stečaja u ovom rudniku.