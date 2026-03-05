Minić: Uvoz željeza je na Savjetu ministara, Vlada Srpske tu nemoćna

Autor:ATV
05.03.2026
15:37
Komentari:0
Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da je problem u "Željeznicama" koji se odnosi na rudnik Nova Ljubiju trebalo da bude privremeno riješen odlukom Savjetom ministara kada je u pitanju uvoz željeza u BiH, naglasivši da je Vlada Republike Srpske u ovom slučaju nemoćna.
Minić je istakao da su resorni ministri više puta razgovarali o toj temi i dodao da će ih zadužiti da izađu javnost sa pokazateljima u kojoj mjeri Vlada može da utiče.
"Vlada je tu apsolutno nemoćna. Šta možemo uticati na `Željezaru` u Zenici, a oni su 70 odsto prihoda `Željeznica Srpske`, šta možemo uticati na privatni kapital i na poremećaje na svjetskom tržištu sirovina i energenata? Naravno ne možemo, ali želimo da zaštitimo svako radno mjesto", rekao je Minić novinarima na Sokocu.
Napomenuo je da je na sjednici Savjeta ministara tražen spas u smislu donošenja odluka da mogla da funkcioniše Željezara u Zenici i da bi mogli svoje željezo da ovdje plasirati.
"ovo nije problem samo u ovoj oblasti, jer i prerađivačka industrija ima problem", rekao je Minić.
On je nada da sve ovo što se dešava u svijetu neće napraviti tektonske poremećaje.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
