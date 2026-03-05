Banka napravila radikalan rez: Čak 2.500 zaposlenih dobilo otkaz

Američka banka Morgan Stenli otspustila je oko tri odsto svoje radne snage, odnosno oko 2.500 zaposlenih u svim odjeljenjima.

Smanjenje broja radnih mjesta u Morgan Stenliju dogodilo se u tri glavne divizije banke-investicionom bankarstvu i trgovini, upravljanju bogatstvom i upravljanju investicijama -ali ne utiče na njene finansijske savetnike, prenosi Rojters pozivajući se na anonimne upućene izvore.

Morgan Stanli je jedna od najvećih investicionih banaka na svijetu sa oko 83.000 zaposlenih i poslovanjem u više od 40 zemalja.

U 2025. godini ostvarila je prihode od oko 70 milijardi dolara i neto dobit od gotovo 17 milijardi dolara.

Banka je posljednjih godina snažno proširila sektor upravljanja bogatstvom, između ostalog kupovinom američkog brokera Itrejd (E*TRADE) 2020. godine za oko 13 milijardi dolara.

Time je značajno povećala broj klijenata među malim investitorima i ojačala stabilnije izvore prihoda van klasičnog investicionog bankarstva.

Jedan od najvećih pojedinačnih akcionara banke je japanska finansijska grupa Micubiši koja je postala ključni investitor nakon finansijske krize 2008. godine kada je kupila značajan vlasnički udio u američkoj banci.