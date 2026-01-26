Logo
Спрема се велика промјена у ЕУ: У Њемачкој ступа на снагу ново правило о готовини

26.01.2026

08:32

Коментари:

0
Банковна картица, Мастеркард
Фото: Pexels/ Photo by Pixabay

Сљедеће године доћи ће до важне промјене која се односи на готовинска плаћања изнад 3.000 евра. Основ за то је уредба Европске уније.

У Њемачкој је до сада било могуће без проблема плаћати и веће износе у готовини. Од 10. јула 2027. године то се значајно мијења. Са новом уредбом ЕУ о спречавању прања новца, по први пут ступа на снагу обавеза идентификације за сва готовинска плаћања од 3.000 евра и више.

Џанг Јоуси

Свијет

Највиши кинески генерал под истрагом, одавао тајне Американцима? Огласило се Министарство одбране

Ново ограничење, према Уредби (ЕУ) 2024/1624, односи се на све комерцијалне трансакције, било да је ријеч о ауто-салонима, трговини сатовима или занатским услугама. Готовинска плаћања од 3.000 евра и више активирају обавезу провјере идентитета.

Трговци, пружаоци услуга и други такозвани „обавезници“ морају затражити на увид личну карту и евидентирати податке.

Ово није изузетак, већ од 2027. године постаје стандард на нивоу цијеле Европске уније.

Амарика снијег олуја

Свијет

"Апокалипса" у САД: Олуја однијела најмање 7 живота, без струје милиони људи, отказивани летови

Ко жели да плати више од 3.000 евра у готовини, то ће у начелу и даље моћи учинити, али плаћање више неће бити могуће обавити анонимно. Погођени грађани требало би да се припреме на то да ће веће трансакције убудуће не само дуже трајати, већ ће за њима остајати и лични подаци.

Шта ново правило значи у свакодневици?

У пракси ће то изгледати овако: код куповине изнад 3.000 евра у готовини, компанија може захтијевати да се купац идентификује и може документовати податке потребне за провјеру идентитета. У случају сумње или повећаног ризика, могу постати релевантне и додатне провјере.

Фудбал-03102025

Свијет

Наоружани нападачи у Мексику побили 11 људи на фудбалском терену

Уредба ЕУ регулише и чување података. Документација и информације прикупљене у оквиру обавезе провјере код оваквих готовинских плаћања морају се, по правилу, чувати пет година – рачунајући од краја пословног односа или од тренутка обављања трансакције.

У појединачним случајевима, надлежне институције могу захтијевати и дуже чување података, али уз одређена ограничења.

(Радио Сарајево)

