Naoružani napadači u Meksiku pobili 11 ljudi na fudbalskom terenu

26.01.2026

07:50

Foto: ATV

Grupa naoružanih napadača ubila je 11 ljudi i ranila 12 na fudbalskom terenu nakon utakmice u Salamanki, u Meksiku, objavio je gradonačelnik tog grada Sesar Prijeto.

„Među povrijeđenima u žalosnom i kukavičkom napadu u zajednici Loma de Flores tokom društvenog okupljanja bili su i žena i dijete“, rekao je Prijeto u objavi na Fejsbuku, opisujući incident kao težak društveni slom.

Kako kaže, kriminalne grupe pokušavaju da potčine vlasti, što neće postići, prenosi Rojters.

хапшење торциде

Hronika

Pogledajte kako je policija hapsila navijače nakon haosa na aerodromu: Skrivali se među kućama, u šumi i potoku

„Taj incident doprinosi talasu nasilja koji, nažalost, doživljavamo u državi, a posebno u Salamanki. Odgovorni će biti pronađeni“, izjavio je gradonačelnik.

Prema navodima Kancelarije državnog tužioca u državi Gvanahuato, gd‌je se nalazi Salamanka, pokrenuta je istraga.

„Kancelarija je koordinirala napore sa opštinskim, državnim i saveznim vlastima kako bi se ojačala bezbjednost u tom području, zaštitili njeni građani i pronašli vjerovatni počinioci“, dodaje se u saopštenju.

08

35

Cijena zlata premašila 5.000 dolara prvi put u istoriji

08

32

Sprema se velika promjena u EU: U Njemačkoj stupa na snagu novo pravilo o gotovini

08

31

Amerikanci u čudu zbog Novaka Đokovića, jedna stvar ih posebno plaši

08

22

Najviši kineski general pod istragom, odavao tajne Amerikancima? Oglasilo se Ministarstvo odbrane

08

14

"Apokalipsa" u SAD: Oluja odnijela najmanje 7 života, bez struje milioni ljudi, otkazivani letovi

