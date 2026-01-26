Logo
Odbijen kontranapad kijevskih snaga; "Ukrajinci su zbrisani"

Izvor:

Agencije

26.01.2026

08:41

Foto: Tanjug / AP / Russian Defense Ministry

Dronovi grupe "Istok" spriječili su kontranapad ukrajinskih oružanih snaga u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

U napadu su uništeni oklopni transporteri M113 i FV-103, automobilska tehnika i ljudstvo.

Ukrajinci zbrisani u Sumskoj oblasti

Raketni sistem BM-21 "grad" uništio je grupu ukrajinske pješadije u Sumskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Upotrebljeno oružje "msta S"

Artiljerija grupe "Istok" izvela je napad artiljerijskim oružje "msta S" na uporišta Oružanih snaga Ukrajine u Zaporoškoj oblasti, navode iz Ministarstva.

Tokom noći oboreno 40 ukrajinskih dronova iznad ruskih oblasti

Ruski PVO sistemi presreli su i uništili 40 ukrajinskih dronova avionskog tipa iznad ruskih oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Iznad Krasnodarskog kraja oborena su 34 drona, iznad Azovskog mora – četiri, iznad Brjanske oblasti – jedan i iznad Kaluške oblasti – jedan dron, dodaje se u saopštenju.

Tagovi:

Rusija

Ukrajina

artiljerija

