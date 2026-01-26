Kineski vojni list: Osumnjičeni generali nanijeli veliku štetu borbenoj sposobnosti

Veliki skandal potresa Kinu nakon što je Ministarstvo odbrane u subotu saopštilo da je pokrenuta istraga protiv visokih vojnih zvaničnika. Sada je o ovom slučaju pisao i dnevni list kineske armije.

Nakon što je kinesko Ministarstvo odbrane u subotu saopštilo da je pokrenuta istraga protiv visokih vojnih zvaničnika, generala i potpredsjednika Centralne vojne komisije Džang Jousija i generala Lju Dženlija, člana Centralne vojne komisije i načelnika štaba u Odboru za zajedničko delovanje Centralne vojne komisije, zbog sumnje da su ozbiljno prekršili disciplinu KP Kine i zakone države, "Volstrit džornal" objavio je da je general Džang, koji je uz sve pobrojano i član Politbiroa Centralnog komiteta KP Kine, odavao osetljive vojne tajne SAD.

Kineski mediji nisu potvrdili ove navode.

Uticali na apsolutnu kontrolu Partije nad vojskom

Dnevni list kineske armije "Đije Fang Đun Bao", međutim, prenio je komentar u kom je navedeno da su dvojica osumnjičenih generala ozbiljno ugrozili "sistem predsjedničke odgovornosti".

"...Podsticali su i uticali na apsolutnu kontrolu partije nad vojskom, nanosili štetu političkoj i koruptivnoj stabilnosti, ozbiljno uticali na ugled i autoritet vojnog rukovodstva, te narušavali političku i ideološku osnovu zajedništva i napretka svih pripadnika vojske", navedeno je u pomenutom komentaru.

Svijet Najviši kineski general pod istragom, odavao tajne Amerikancima? Oglasilo se Ministarstvo odbrane

"To je uzrokovalo veliku štetu političkoj izgradnji vojske, političkom ekosistemu i borbenoj sposobnosti, kao i ozbiljan negativan uticaj na Partiju, državu i vojsku", navedeno je u komentaru kineskog vojnog lista.

Džang istaknuti pripadnik "crvenog plemstva"

Dvojica osumnjičenih kineskih generala privukli su veliku pažnju javnosti, tim prije što nepotvrđena informacija "Volstrit džornala" od juče odjekuje zapadnim medijskim prostorom.

Ovo ne čudi, imajući u vidu da su dvojica osumnjičenih generala bili u samom kineskom vojnom vrhu, sa širokim pristupom mnogim vojnim tajnama i ostalim važnim informacijama.

Afera dvojice generala u Kini ima posebnu težinu, imajući u vidu činjenicu da je naročito general Džang, čiji je otac bio poznati kineski revolucionar i general iz vremena odbrane Kine u Drugom svjetskom ratu, odnosno Odbrambenom ratu kineskog naroda protiv japanske agresije, i osnivanja NR Kine.

Džang pripada takozvanim "crvenom plemstvu", jer kineska partijska nomenklatura posebnu pažnju poklanja moralnoj čistoti svojih članova, naročito onih čije su porodice učestvovale u kineskoj revoluciji i dale joj značajan doprinos.

Osim toga, Džang je jedini visoki vojni oficir i zvaničnik koji je 1979. godine, za vrijeme Kinesko-vijetnamskog rata, učestvovao u konkretnim vojnim akcijama.