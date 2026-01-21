Kina: Ne takmičimo se za uticaj na Zapadu

Kina će čvrsto štititi međunarodni sistem s UN u njegovoj srži, međunarodni poredak utemeljen na međunarodnom pravu i osnovne norme koje regulišu međunarodne odnose na osnovu ciljeva i principa Povelje UN, poručeno je iz Pekinga.

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Jiakun negirao je danas da se ta zemlja takmiči za uticaj na Zapadu.

On je na konferenciji za novinare, na pitanje da li Peking pozdravlja "haos" oko Grenlanda, rekao da Kina nema namjeru da se takmiči za uticaj sa bilo kojom zemljom, niti bi to ikada učinila, prenosi Tanjug pisanje Rojtersa.

"Uključujemo se u prijateljske razmene sa svim narodima na osnovi međusobnog poštovanja i jednakosti i ostajemo posvećeni tome da budemo pozitivna, stabilizujuća i konstruktivna sila", rekao je Guo.

Svijet Vlada Mađarske plaća dodatne troškove građana za grijanje

On je, govoreći o Odboru za mir, čije je osnivanje najavio američki predsjednik Donald Tramp, rekao da je Kina oduvijek bila posvećena istinskom multilateralizmu i dodao da će čvrsto štititi međunarodni sistem s Ujedinjenim nacijama u njegovom centru, prenosi Sinhua.

"Bez obzira na razvoj međunarodne situacije, Kina će čvrsto štititi međunarodni sistem s UN u njegovoj srži, međunarodni poredak utemeljen na međunarodnom pravu i osnovne norme koje regulišu međunarodne odnose na osnovu ciljeva i principa Povelje UN", rekao je Guo.